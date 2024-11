Previsioni Meteo Comacchio: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Comacchio si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori freschi e una copertura nuvolosa che influenzerà le condizioni atmosferiche. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +3,4°C e una leggera brezza da Ovest. Con l’avanzare della mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che raggiungeranno i +8,1°C intorno a mezzogiorno.

Nel corso del pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +8,7°C, mentre il vento si presenterà moderato, proveniente da Ovest. La serata si prevede nuovamente nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai +6,1°C e un’umidità che si manterrà intorno al 53%.

Durante la notte, le condizioni meteo continueranno a rimanere stabili, con un cielo coperto e temperature che non scenderanno sotto i +4,1°C. La pressione atmosferica si manterrà su valori normali, intorno ai 1032hPa, mentre il vento sarà leggero, rendendo l’atmosfera piuttosto calma.

In conclusione, le previsioni del tempo per Comacchio nei prossimi giorni indicano un clima fresco e variabile, con un’alternanza di cieli sereni e nuvolosi. Si prevede che le temperature rimarranno fresche, con valori che non supereranno i +9°C nei giorni successivi. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteo variabili e prepararsi a un clima fresco e umido.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Comacchio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +4.1° perc. +0° Assenti 19.4 O max 29 Ponente 72 % 1019 hPa 4 cielo sereno +3.5° perc. -1.3° Assenti 24.1 ONO max 45.7 Maestrale 59 % 1022 hPa 7 cielo sereno +2.9° perc. -1.2° Assenti 17.3 ONO max 31.7 Maestrale 61 % 1025 hPa 10 poche nuvole +6.3° perc. +3.5° Assenti 14.1 ONO max 17.9 Maestrale 48 % 1028 hPa 13 cielo coperto +8.6° perc. +7° Assenti 9.8 ONO max 12 Maestrale 40 % 1028 hPa 16 nubi sparse +7.4° perc. +6.5° Assenti 5.8 O max 6.3 Ponente 46 % 1030 hPa 19 cielo coperto +6.9° perc. +5.7° Assenti 6.7 O max 6.9 Ponente 49 % 1031 hPa 22 cielo coperto +6.3° perc. +5.4° Assenti 5.6 ONO max 5.4 Maestrale 52 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.