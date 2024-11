Previsioni Meteo Comacchio: tutti i dettagli per la prossima settimana 18 – 21 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 18 Novembre, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa +10,4°C, percepita come +9,7°C. Si prevedono piogge leggere nelle prime ore, con accumuli di 0,12 mm. Durante la mattina, le temperature varieranno tra +10,0°C e +10,3°C, con umidità attorno all’81%. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con temperature di +10,5°C e umidità al 70%. Martedì, si attenderanno piogge tra le 08:00 e le 10:00, con temperature intorno ai +10,2°C. Mercoledì, il cielo sarà nuvoloso, con temperature di +8,6°C e venti sostenuti. Giovedì, si prevede un miglioramento, con cielo sereno e temperature in calo fino a +3,9°C.

Lunedì 18 Novembre

Nella notte di Lunedì 18 Novembre, il tempo si presenterà con cielo coperto e una temperatura di circa +10,4°C, che si percepirà come +9,7°C. La velocità del vento sarà di 10,2 km/h proveniente da Nord, con una copertura nuvolosa al 100%. La umidità si attesterà attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa. Durante le prime ore, si verificheranno anche piogge leggere tra le 01:00 e le 04:00, con accumuli di 0,12 mm e 0,11 mm rispettivamente.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto con temperature che varieranno tra +10,0°C e +10,3°C. La velocità del vento si manterrà tra 6,3 km/h e 9,1 km/h, sempre da Nord. Le probabilità di pioggia saranno basse, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità si ridurrà leggermente, oscillando tra 77% e 81%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non subiranno sostanziali variazioni, con temperature che si attesteranno attorno ai +10,5°C e +10,6°C. Il cielo rimarrà coperto e la velocità del vento si manterrà su valori moderati, intorno ai 7,5 km/h. L’umidità continuerà a scendere, raggiungendo il 70%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà ancora coperto con temperature che si aggireranno attorno ai +10,3°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, attestandosi intorno ai 5,1 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante attorno ai 1015 hPa.

Martedì 19 Novembre

La notte di Martedì 19 Novembre si presenterà con un cielo coperto e una temperatura di circa +10,2°C, percepita come +9,1°C. La velocità del vento sarà di 5,8 km/h proveniente da Nord Ovest, con una copertura nuvolosa al 99%. L’umidità si attesterà attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa. Durante le prime ore, si prevedono piogge leggere tra le 08:00 e le 10:00, con accumuli di 0,62 mm e 0,77 mm.

Nella mattina, il tempo rimarrà instabile con temperature che varieranno tra +9,3°C e +10,6°C. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 2,9 km/h. Le probabilità di pioggia saranno elevate, con accumuli possibili. L’umidità si attesterà attorno all’86%.

Nel pomeriggio, le condizioni miglioreranno leggermente, con un cielo che passerà a nubi sparse e temperature che si attesteranno attorno ai +10,8°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%.

Nella sera, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature che scenderanno a +8,6°C. La velocità del vento si ridurrà a 3,2 km/h, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 87%.

Mercoledì 20 Novembre

La notte di Mercoledì 20 Novembre si caratterizzerà per un cielo a tratti nuvoloso con temperature intorno ai +8,6°C. La velocità del vento sarà di 7,5 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà al 63%, mentre l’umidità si attesterà attorno all’88%. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto con temperature che varieranno tra +8,5°C e +9,4°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno attorno ai +11,6°C. La velocità del vento sarà sostenuta, intorno ai 13,2 km/h. L’umidità continuerà a scendere, raggiungendo il 64%.

Nella sera, si prevedono piogge leggere con temperature che scenderanno a +8,0°C. La velocità del vento sarà di 23,9 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 66%.

Giovedì 21 Novembre

La notte di Giovedì 21 Novembre inizierà con piogge leggere e temperature intorno ai +6,8°C. La velocità del vento sarà di 8,9 km/h proveniente da Ovest. La copertura nuvolosa sarà al 71%, mentre l’umidità si attesterà attorno al 62%.

Nella mattina, il cielo si schiarirà con condizioni di cielo sereno e temperature che scenderanno a +6°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17,9 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 66%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che si attesteranno attorno ai +4,9°C. La velocità del vento sarà sostenuta, intorno ai 17 km/h. L’umidità continuerà a scendere, raggiungendo il 49%.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno a +3,9°C. La velocità del vento sarà di 25,1 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 55%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un clima prevalentemente nuvoloso con possibilità di piogge leggere all’inizio della settimana, seguite da un miglioramento delle condizioni meteo verso Giovedì. Le temperature si manterranno su valori freschi, con un abbassamento significativo durante le ore notturne. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteorologiche, in particolare per quanto riguarda le precipitazioni.

