Previsioni Meteo Comiso: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

Le previsioni meteo per Comiso di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,5°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si aggirerà attorno all’83%. I venti saranno leggeri, provenienti da Ovest-Nord Ovest, con una velocità di circa 6,2 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche. Il cielo rimarrà sereno, e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19°C intorno alle 10:00. La brezza vivace accompagnerà la giornata, con raffiche che potranno arrivare fino a 23,8 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 61% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 20,2°C alle 13:00, mantenendosi sopra i 19°C fino alle 15:00. Il cielo continuerà a essere sereno, con una leggera presenza di nuvole verso le 15:00, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. I venti si manterranno moderati, con intensità che varierà tra 16 km/h e 18,9 km/h.

La sera porterà un lieve abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con poche nuvole che non influenzeranno le condizioni generali. L’umidità si attesterà attorno al 90%, mentre i venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a circa 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Comiso nei prossimi giorni sembrano promettere un clima stabile e gradevole. Martedì e Mercoledì si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 15°C e i 20°C. Sarà quindi un periodo ideale per attività all’aperto, con cieli sereni e venti leggeri che accompagneranno le giornate.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Comiso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.4° perc. +13.1° Assenti 5.1 NO max 10.7 Maestrale 85 % 1016 hPa 5 poche nuvole +13.4° perc. +13.1° Assenti 5.3 NO max 10.6 Maestrale 85 % 1015 hPa 8 cielo sereno +16.8° perc. +16.5° Assenti 9 ONO max 21.5 Maestrale 72 % 1016 hPa 11 cielo sereno +19.6° perc. +19.3° Assenti 16.3 ONO max 23.6 Maestrale 62 % 1015 hPa 14 cielo sereno +19.9° perc. +19.6° Assenti 18.9 O max 23.5 Ponente 63 % 1014 hPa 17 cielo sereno +16.1° perc. +16.1° Assenti 11.4 O max 16.8 Ponente 90 % 1015 hPa 20 poche nuvole +15.4° perc. +15.3° Assenti 6.2 ONO max 9.1 Maestrale 89 % 1017 hPa 23 poche nuvole +14.9° perc. +14.7° Assenti 5.3 ONO max 7.7 Maestrale 85 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:48

