Previsioni Meteo Comiso: il bollettino per la prossima settimana 18 – 21 Novembre

Nella notte di Lunedì 18 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 4% e temperature intorno ai +13,5°C. Durante la mattina, le temperature saliranno a +19,9°C, mantenendo il cielo sereno e un’umidità attorno al 60%. Nel pomeriggio, si stabilizzeranno intorno ai +19,9°C con un aumento della velocità del vento fino a 22,4 km/h. La sera porterà nubi sparse e temperature in calo a +15,3°C. Martedì, il cielo inizierà nuovamente con nubi sparse, ma si schiarirà nel corso della mattina, raggiungendo i +19,7°C. Mercoledì e Giovedì, si prevede un aumento della nuvolosità e temperature che scenderanno, con venti forti fino a 34 km/h.

Lunedì 18 Novembre

Nella notte di Lunedì 18 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si attesteranno attorno ai +13,5°C, con una temperatura percepita di +13,1°C. La velocità del vento sarà di circa 6,3 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 9,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1016 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +19,9°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà di +19,5°C. La velocità del vento aumenterà, oscillando tra 5,3 km/h e 17,9 km/h, mantenendosi prevalentemente da Ovest. La copertura nuvolosa rimarrà assente, con un’umidità che varierà dal 68% al 60%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà ancora sereno con una leggera copertura nuvolosa che non supererà il 4%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +19,9°C, con una temperatura percepita di +19,6°C. La velocità del vento continuerà a crescere, raggiungendo i 22,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1014 hPa.

Infine, nella sera, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse. Le temperature scenderanno a +15,8°C alle 19:00, per poi stabilizzarsi attorno ai +15,3°C alle 21:00. La velocità del vento si ridurrà a circa 10 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 13,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, mentre la pressione atmosferica salirà a 1017 hPa.

Martedì 19 Novembre

Nella notte di Martedì 19 Novembre, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 33%. Le temperature si attesteranno intorno ai +14,6°C, con una temperatura percepita di +14,4°C. La velocità del vento sarà di circa 7,2 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1016 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà e diventerà sereno. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +19,7°C intorno a mezzogiorno, con una temperatura percepita di +19,2°C. La velocità del vento aumenterà, oscillando tra 5,8 km/h e 20,8 km/h, mantenendosi prevalentemente da Ovest. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un’umidità che varierà dal 70% al 58%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa che non supererà l’8%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +19,3°C, con una temperatura percepita di +19,1°C. La velocità del vento continuerà a crescere, raggiungendo i 30,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1016 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con poche nuvole. Le temperature scenderanno a +15,9°C alle 20:00, per poi stabilizzarsi attorno ai +15,8°C alle 22:00. La velocità del vento si ridurrà a circa 15,4 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 30,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 91%, mentre la pressione atmosferica salirà a 1017 hPa.

Mercoledì 20 Novembre

Nella notte di Mercoledì 20 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 29%. Le temperature si attesteranno intorno ai +15,6°C, con una temperatura percepita di +15,6°C. La velocità del vento sarà di circa 13,8 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 93%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1016 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà con nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +20°C intorno a mezzogiorno, con una temperatura percepita di +19,7°C. La velocità del vento aumenterà, oscillando tra 15,4 km/h e 27,7 km/h, mantenendosi prevalentemente da Ovest. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un’umidità che varierà dal 73% al 62%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà e diventerà sereno. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +19,6°C, con una temperatura percepita di +19,4°C. La velocità del vento continuerà a crescere, raggiungendo i 27,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1012 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà coperto. Le temperature scenderanno a +16,9°C alle 19:00, per poi stabilizzarsi attorno ai +16,6°C alle 21:00. La velocità del vento si ridurrà a circa 30,4 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 50,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1011 hPa.

Giovedì 21 Novembre

Nella notte di Giovedì 21 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature si attesteranno intorno ai +16,4°C, con una temperatura percepita di +16,3°C. La velocità del vento sarà di circa 34 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 55,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1010 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +17,6°C intorno alle 10:00, con una temperatura percepita di +16,7°C. La velocità del vento aumenterà, oscillando tra 27,1 km/h e 28,2 km/h, mantenendosi prevalentemente da Ovest. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un’umidità che varierà dal 50% al 49%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai +18°C, con una temperatura percepita di +17,1°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 27 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 49%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1013 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto. Le temperature scenderanno a +16,6°C alle 20:00, per poi stabilizzarsi attorno ai +16,5°C alle 23:00. La velocità del vento si ridurrà a circa 33,9 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 54,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1010 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni evidenziano un inizio di settimana con temperature miti e cieli sereni, seguiti da un aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature verso la fine della settimana. Si raccomanda di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per il vento forte previsto nei giorni successivi.

