Previsioni Meteo Comiso: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

Martedì 12 Novembre a Comiso si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di precipitazioni che varierà tra il 49% e il 61%. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a piogge leggere che continueranno fino a metà giornata, portando un incremento della temperatura fino a 18°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da est, con raffiche che raggiungeranno i 12,9 km/h.

Durante il pomeriggio, le previsioni meteo indicano un graduale miglioramento, con un passaggio a cielo coperto e una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature si manterranno attorno ai 17,5°C, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 76%. Le piogge, seppur leggere, potrebbero ripresentarsi, ma non in modo significativo. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1014 hPa, suggerendo una stabilità atmosferica.

Con l’arrivo della sera, il tempo si schiarirà, portando a un cielo sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 14,6°C. La velocità del vento si ridurrà, con valori che non supereranno i 3 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attestandosi intorno al 50%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Comiso nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno miti e un cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente in vista di possibili piogge nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Comiso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.8° perc. +14.6° prob. 56 % 10.2 E max 13.9 Levante 89 % 1016 hPa 5 cielo coperto +14.1° perc. +13.9° prob. 59 % 10 E max 10.9 Levante 91 % 1015 hPa 8 pioggia leggera +16.8° perc. +16.7° 0.52 mm 8 E max 12.5 Levante 80 % 1015 hPa 11 pioggia leggera +16.8° perc. +16.6° 0.62 mm 4.3 SSE max 7.1 Scirocco 80 % 1015 hPa 14 cielo coperto +18.4° perc. +18° prob. 65 % 10.5 SSO max 13.3 Libeccio 68 % 1014 hPa 17 pioggia leggera +15.8° perc. +15.6° 0.18 mm 3.9 SE max 4.8 Scirocco 84 % 1015 hPa 20 cielo sereno +15° perc. +14.8° prob. 51 % 2.4 ESE max 4.3 Scirocco 86 % 1016 hPa 23 cielo sereno +14.6° perc. +14.4° prob. 50 % 1.5 E max 3.3 Levante 87 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:52

