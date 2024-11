Previsioni Meteo Comiso: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 16 Novembre, Comiso si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente sereno, caratterizzato da una copertura nuvolosa praticamente assente. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra +11,8°C e +17,1°C durante le diverse fasce orarie. La ventilazione sarà leggera, con velocità che varieranno tra 1,2 km/h e 12,6 km/h, prevalentemente da direzione ovest. L’umidità si attesterà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1020 hPa.

Durante la notte, le temperature si manterranno fresche, con valori che scenderanno fino a +10,3°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, favorendo un’ottima visibilità. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, rendendo l’atmosfera piacevole.

Nella mattina, si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i +12,2°C alle 07:00 e saliranno fino a +17,1°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. La ventilazione sarà moderata, con una leggera brezza che contribuirà a mantenere l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere gradualmente, attestandosi attorno ai +15,2°C alle 15:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo si presenterà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni generali. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo il pomeriggio particolarmente piacevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature si stabilizzeranno attorno ai +12,1°C. Il cielo rimarrà sereno, e la ventilazione si farà più debole, con velocità che scenderanno fino a 0,4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort atmosferico.

In conclusione, le previsioni del tempo per Comiso indicano una giornata di Sabato 16 Novembre caratterizzata da un clima sereno e temperato, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare su valori gradevoli. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate serene, mentre l’umidità e la pressione atmosferica rimarranno stabili, contribuendo a un clima complessivamente piacevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Comiso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.6° perc. +9.6° Assenti 8.1 NNO max 9 Maestrale 73 % 1020 hPa 5 cielo sereno +10.3° perc. +9.4° Assenti 10.9 NNE max 13.4 Grecale 76 % 1021 hPa 8 cielo sereno +14.3° perc. +13.4° Assenti 6.6 NNE max 8.7 Grecale 60 % 1022 hPa 11 cielo sereno +16.8° perc. +15.9° Assenti 9.4 OSO max 9.4 Libeccio 51 % 1021 hPa 14 cielo sereno +16.3° perc. +15.4° Assenti 12.3 OSO max 11.2 Libeccio 55 % 1020 hPa 17 cielo sereno +12.8° perc. +12° Assenti 3.3 OSO max 4.4 Libeccio 71 % 1021 hPa 20 cielo sereno +12.2° perc. +11.4° Assenti 0.6 E max 4.8 Levante 74 % 1022 hPa 23 cielo sereno +11.8° perc. +11.1° Assenti 4.5 NE max 5.6 Grecale 77 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.