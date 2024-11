Previsioni Meteo Comiso: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre a Comiso indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno e una progressiva copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, con massime che raggiungeranno i 16,9°C e minime attorno ai 11,5°C. I venti saranno prevalentemente moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 31,8 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 44% e il 84%.

Nella notte, si assisterà a un cielo inizialmente con nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,8°C. La velocità del vento sarà di circa 15,6 km/h, proveniente da Nord Ovest, e la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 4%. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento della temperatura percepita.

Durante la mattina, il cielo si manterrà sereno fino a poco dopo le 09:00, quando si registreranno temperature di circa 15,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, e i venti continueranno a soffiare da Nord, con intensità che varierà tra 12,5 km/h e 17,5 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 49% entro le 10:00.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo, con l’arrivo di un cielo coperto. Le temperature massime toccheranno i 16,9°C, mentre i venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a 3 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 99% intorno alle 13:00, mantenendosi alta fino a sera. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 66%.

La sera porterà un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,8°C. I venti continueranno a soffiare da Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 31,8 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma l’umidità si manterrà elevata, attorno al 59%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Comiso nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cieli nuvolosi. Si prevede che la settimana successiva possa portare qualche variazione, ma senza eventi meteorologici significativi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole potrebbero dominare il cielo per un po’.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Comiso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.7° perc. +12° Assenti 14.2 NO max 24.8 Maestrale 75 % 1018 hPa 5 cielo sereno +11.7° perc. +10.8° Assenti 10.1 NNO max 15.4 Maestrale 75 % 1021 hPa 8 cielo sereno +14.5° perc. +13.4° Assenti 16.8 N max 21.7 Tramontana 56 % 1024 hPa 11 nubi sparse +16.6° perc. +15.5° Assenti 14 N max 18.7 Tramontana 42 % 1025 hPa 14 cielo coperto +16.7° perc. +15.6° Assenti 3.9 O max 8.8 Ponente 46 % 1026 hPa 17 cielo coperto +13° perc. +12.2° Assenti 20.6 E max 27.6 Levante 68 % 1029 hPa 20 cielo coperto +13.1° perc. +12.1° prob. 2 % 22.5 E max 30.5 Levante 62 % 1032 hPa 23 cielo coperto +12.8° perc. +11.7° Assenti 16.6 E max 26.3 Levante 59 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.