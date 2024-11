Previsioni Meteo Como: tutti i dettagli per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Como di Domenica 3 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con una leggera copertura nuvolosa che si alternerà a momenti di cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i +18,4°C durante le ore centrali della giornata. La situazione del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno all’83% nel tardo pomeriggio.

Nella notte, le temperature si manterranno attorno ai +13,5°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 33% al 70%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord – Nord Est, con intensità che non supereranno i 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la notte tranquilla e senza particolari eventi atmosferici.

Durante la mattina, si assisterà a un graduale aumento delle temperature, che raggiungeranno i +17,1°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa si ridurrà, passando dal 71% al 52%, e il vento continuerà a mantenersi leggero. L’umidità inizierà a scendere, portandosi intorno al 62% entro le ore di pranzo.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno il picco di +18,4°C alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 10% di nuvole nel cielo. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. L’umidità si attesterà attorno al 60%, rendendo l’aria piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai +14,5°C alle 18:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 30%. L’umidità continuerà a crescere, raggiungendo l’85% entro le 19:00. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, mantenendo la serata asciutta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Como indicano una giornata di Domenica 3 Novembre all’insegna della stabilità meteorologica, con temperature gradevoli e assenza di pioggia. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero scendere leggermente, ma senza particolari cambiamenti significativi nel meteo. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze del territorio comasco.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.3° perc. +12.6° Assenti 5.5 NNE max 5 Grecale 73 % 1026 hPa 4 nubi sparse +12.7° perc. +12° Assenti 5.3 NNE max 4.6 Grecale 74 % 1026 hPa 7 nubi sparse +12.8° perc. +12° Assenti 4.6 NNE max 4.3 Grecale 74 % 1027 hPa 10 nubi sparse +17.1° perc. +16.5° Assenti 3.3 S max 2.2 Ostro 62 % 1027 hPa 13 poche nuvole +18.4° perc. +17.9° Assenti 4.7 SSO max 2.6 Libeccio 60 % 1025 hPa 16 cielo sereno +15.7° perc. +15.3° Assenti 3.5 SSE max 3.9 Scirocco 75 % 1025 hPa 19 nubi sparse +14.1° perc. +13.7° Assenti 1.8 N max 1.7 Tramontana 85 % 1027 hPa 22 poche nuvole +13.1° perc. +12.8° Assenti 3.5 NNE max 3.4 Grecale 86 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 17:03

