Previsioni Meteo Como: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

Le previsioni meteo per Como di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature scenderanno fino a +6,7°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo circa +11°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, con il cielo che si presenterà nuovamente coperto nel pomeriggio e in serata. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando intorno al 70%.

Durante la notte, Como si troverà sotto un cielo coperto, con temperature che varieranno da +7,6°C a +6,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 4,6 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 67%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo inizierà a mostrare qualche apertura, con la presenza di poche nuvole e temperature che saliranno fino a +11°C. La copertura nuvolosa si ridurrà temporaneamente, ma nel corso della giornata si prevede un ritorno a condizioni di cielo coperto. La velocità del vento rimarrà contenuta, con direzione prevalentemente da sud.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 10°C, con un cielo che si presenterà nuovamente coperto. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 68%, e le condizioni di vento rimarranno deboli. Non si prevedono precipitazioni significative, quindi la giornata si svolgerà senza interruzioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +7,2°C. Il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. L’umidità si manterrà alta, intorno al 74%, e il vento continuerà a soffiare debolmente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Como nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori moderati e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, quindi è consigliabile prepararsi a giornate simili anche nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Como

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° Assenti 3.9 NNE max 3.6 Grecale 67 % 1014 hPa 4 cielo coperto +7° perc. +7° Assenti 4.3 NNE max 4 Grecale 68 % 1013 hPa 7 poche nuvole +6.7° perc. +6.7° Assenti 4.1 NE max 3.9 Grecale 69 % 1014 hPa 10 nubi sparse +10.6° perc. +9.2° Assenti 4.4 S max 4.1 Ostro 56 % 1015 hPa 13 cielo coperto +11° perc. +9.7° Assenti 2.7 SSE max 3.7 Scirocco 57 % 1014 hPa 16 cielo coperto +9.3° perc. +9.3° Assenti 2.2 S max 2.6 Ostro 67 % 1014 hPa 19 cielo coperto +8.3° perc. +8.3° Assenti 3 N max 2.8 Tramontana 71 % 1015 hPa 22 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° Assenti 3.5 NNE max 3.4 Grecale 73 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:47

