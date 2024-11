Previsioni Meteo Como: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Como si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa durante le ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 12,2°C e i 17,6°C, con una leggera diminuzione prevista nel corso della sera. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h, e l’umidità si attesterà attorno all’84% nelle prime ore del giorno, per poi scendere progressivamente.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 12,6°C. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo una visibilità ottimale. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 12,1°C, a causa di una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con l’arrivo di nubi sparse a partire dalle ore 07:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 15°C entro le 09:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 4 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a diminuire, favorendo un clima più gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora sereno, con temperature che toccheranno il picco di 17,6°C intorno alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 3% di nuvole nel cielo. Le condizioni di meteo favorevoli continueranno a persistere, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto. La brezza leggera proveniente da Sud contribuirà a mantenere un clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 12,2°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con poche nuvole che non influenzeranno le condizioni di visibilità. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 88%. La velocità del vento sarà molto bassa, rendendo l’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Como indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono precipitazioni significative, e il clima continuerà a essere favorevole per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Como

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.4° perc. +11.9° Assenti 4.6 NNE max 4.3 Grecale 84 % 1026 hPa 4 cielo sereno +11.8° perc. +11.2° Assenti 4.9 N max 4.5 Tramontana 82 % 1026 hPa 7 nubi sparse +12° perc. +11.3° Assenti 4.4 NNE max 4.3 Grecale 78 % 1026 hPa 10 nubi sparse +16° perc. +15.3° Assenti 3 S max 1.9 Ostro 64 % 1025 hPa 13 cielo sereno +17.6° perc. +17° Assenti 4.8 S max 3.2 Ostro 61 % 1024 hPa 16 cielo sereno +14.9° perc. +14.4° Assenti 3.1 S max 3.5 Ostro 76 % 1024 hPa 19 cielo sereno +13.4° perc. +13° Assenti 2.8 NE max 2.7 Grecale 85 % 1025 hPa 22 poche nuvole +12.4° perc. +12° Assenti 3.2 NNE max 2.8 Grecale 88 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 17:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.