Previsioni Meteo Como: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Como di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature in lieve aumento durante le ore diurne. La copertura nuvolosa sarà minima, con cieli sereni che favoriranno l’irraggiamento solare, portando a un miglioramento del clima rispetto ai giorni precedenti. Le temperature si attesteranno intorno ai 7,9°C nel pomeriggio, mentre le minime notturne scenderanno fino a -3°C.

Durante la notte, Como si presenterà con un cielo coperto all’inizio, ma successivamente si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature si aggireranno intorno a +1°C, con una temperatura percepita che potrà scendere fino a -2,5°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 28,2 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 994 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 7,3°C entro le ore centrali della giornata. La temperatura percepita sarà di circa 4,9°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord, mantenendo una velocità di circa 13,4 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 39%.

Il pomeriggio si preannuncia particolarmente favorevole, con temperature che toccheranno il picco di 7,9°C. Le condizioni di cielo sereno favoriranno attività all’aperto, mentre il vento si manterrà moderato, con intensità di 13,4 km/h. L’umidità rimarrà contenuta attorno al 34%, rendendo l’aria più secca e gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno a +0,5°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza da Nord. La pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo i 1020 hPa. Le condizioni di cielo sereno favoriranno una visibilità ottimale, rendendo la serata particolarmente tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Como nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, le notti continueranno a essere fredde, con temperature che potranno scendere sotto lo zero. Si consiglia di prepararsi a temperature fresche, soprattutto durante le ore notturne e nelle prime ore del mattino.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Como

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +0.6° perc. -1.9° prob. 8 % 7.6 NNO max 12.7 Maestrale 84 % 995 hPa 4 cielo sereno +1.4° perc. -2° prob. 5 % 11.7 NNO max 28.2 Maestrale 75 % 998 hPa 7 cielo sereno +1.4° perc. -2.9° prob. 1 % 16.2 N max 33.6 Tramontana 67 % 1003 hPa 10 cielo sereno +6.2° perc. +3.5° Assenti 13.5 N max 27.8 Tramontana 48 % 1006 hPa 13 cielo sereno +7.9° perc. +5.6° prob. 1 % 13.4 N max 26.6 Tramontana 34 % 1007 hPa 16 cielo sereno +3.5° perc. +0.6° prob. 1 % 10.9 N max 21.1 Tramontana 56 % 1011 hPa 19 cielo sereno +1.2° perc. -2.5° prob. 1 % 12.5 N max 23.7 Tramontana 58 % 1016 hPa 22 cielo sereno +0.7° perc. -3° prob. 1 % 12.3 N max 22.4 Tramontana 56 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 16:44

