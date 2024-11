Previsioni Meteo Conversano: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Conversano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 12,7°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. La situazione meteorologica non prevede precipitazioni significative, ma ci sarà una leggera pioggia nelle prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno attorno ai 13°C. La velocità del vento varierà tra i 9 e i 12,5 km/h, proveniente principalmente da Nord e Nord Est. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 64%, contribuendo a una sensazione di freschezza. Non si prevedono piogge significative, ma la probabilità di brevi rovesci sarà presente, con valori che raggiungeranno il 12%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 12,5°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 97%, e la probabilità di pioggia aumenterà fino al 34%. Anche la velocità del vento rimarrà costante, con raffiche che potranno raggiungere i 12,5 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12,4°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità continuerà a essere elevata, intorno al 77%. La probabilità di pioggia sarà bassa, con valori che scenderanno al 3%. La situazione meteo si stabilizzerà, senza particolari variazioni rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Conversano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature fresche. Giovedì e Venerdì si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, l’umidità rimarrà alta, mantenendo una sensazione di freschezza. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno giornate di pieno sole nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Conversano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.2° perc. +12° Assenti 10.8 NE max 17 Grecale 56 % 1021 hPa 5 pioggia leggera +12.9° perc. +11.8° 0.11 mm 10 NE max 15.9 Grecale 61 % 1021 hPa 8 cielo coperto +13° perc. +12° prob. 12 % 9.2 NNE max 13.5 Grecale 64 % 1023 hPa 11 cielo coperto +13.9° perc. +13° prob. 10 % 12.4 N max 13.9 Tramontana 64 % 1022 hPa 14 cielo coperto +13.2° perc. +12.4° prob. 28 % 12.5 N max 13.1 Tramontana 70 % 1021 hPa 17 cielo coperto +12.4° perc. +11.8° prob. 34 % 11.1 NNE max 12.4 Grecale 77 % 1020 hPa 20 cielo coperto +12.7° perc. +12° Assenti 10.1 NE max 12.6 Grecale 75 % 1020 hPa 23 cielo coperto +12.8° perc. +12° prob. 18 % 9.8 NE max 12.3 Grecale 73 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.