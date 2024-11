Previsioni Meteo Conversano: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Conversano si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nubi sparse e temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. Il vento, proveniente principalmente da Nord-Ovest, si presenterà fresco, con velocità che raggiungeranno i 31,5 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi intorno al 6%.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con cielo sereno e temperature che saliranno fino a 11,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno l’8%. Il vento continuerà a soffiare fresco, mantenendo una velocità di circa 26,9 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 34%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che interesseranno la zona. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 11°C, mentre il vento si attenuerà leggermente, con velocità che scenderanno a 18,2 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 43%, ma non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 8,9°C. Il vento diventerà più leggero, con velocità che si attesteranno intorno ai 5,4 km/h. Anche in questo caso, la probabilità di pioggia rimarrà assente, mantenendo il trend di una giornata prevalentemente asciutta.

In conclusione, le previsioni meteo per Conversano indicano una giornata di Sabato 23 Novembre con temperature fresche e un cielo che passerà da sereno a parzialmente nuvoloso. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare tra i 7°C e i 12°C, e una leggera variabilità del vento. Gli amanti del clima fresco troveranno sicuramente soddisfazione in questo periodo, mentre chi cerca il sole dovrà attendere ulteriori miglioramenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Conversano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +10° perc. +8.1° Assenti 30.2 NNO max 40.4 Maestrale 39 % 1017 hPa 5 nubi sparse +9.6° perc. +5.9° Assenti 31.6 NNO max 43.6 Maestrale 35 % 1021 hPa 8 cielo sereno +10.6° perc. +8.6° Assenti 25.6 N max 40.6 Tramontana 33 % 1025 hPa 11 cielo sereno +11.5° perc. +9.7° Assenti 25.3 NNO max 30.9 Maestrale 35 % 1028 hPa 14 nubi sparse +11.4° perc. +9.6° Assenti 21.4 NNO max 27.1 Maestrale 40 % 1029 hPa 17 nubi sparse +10.3° perc. +8.5° Assenti 12.9 N max 19.4 Tramontana 45 % 1031 hPa 20 nubi sparse +9.7° perc. +9° Assenti 6.4 N max 8.9 Tramontana 45 % 1033 hPa 23 poche nuvole +8.9° perc. +8.4° Assenti 5.4 O max 8.7 Ponente 48 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:26

