Previsioni Meteo Conversano: il bollettino per domani sabato 9 novembre

Sabato 9 Novembre a Conversano si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con una predominanza di nuvolosità e temperature miti. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si evolverà verso un cielo coperto nelle ore successive. Le temperature si manterranno attorno ai 13°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 72% e il 79%.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 17°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si attesterà tra i 9 km/h e i 15 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord Ovest. L’umidità si stabilizzerà attorno al 65%, rendendo l’aria piuttosto fresca ma comunque gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che aumenterà fino a raggiungere il 85%. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi sui 15°C. Il vento si farà sentire con una velocità di circa 12 km/h, contribuendo a un leggero abbassamento della percezione termica. Non si registreranno precipitazioni, mantenendo quindi il clima asciutto.

La sera porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con il cielo che si presenterà completamente coperto. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 14°C, mentre l’umidità salirà fino al 79%. Il vento, che si intensificherà, potrà raggiungere raffiche fino a 24 km/h, rendendo l’atmosfera più frizzante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Conversano indicano un Sabato con un clima prevalentemente nuvoloso e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con possibilità di un lieve miglioramento verso la metà della settimana, quando le temperature potrebbero aumentare e la nuvolosità diminuire. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso potrebbe persistere per qualche giorno ancora.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Conversano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.6° perc. +12.9° Assenti 4.5 NO max 5.7 Maestrale 74 % 1026 hPa 5 nubi sparse +13.2° perc. +12.6° Assenti 7.6 NO max 9.4 Maestrale 77 % 1025 hPa 8 nubi sparse +15.6° perc. +15.1° Assenti 11.7 NO max 15.4 Maestrale 70 % 1025 hPa 11 nubi sparse +17.1° perc. +16.6° Assenti 15.2 NNO max 13.6 Maestrale 65 % 1024 hPa 14 nubi sparse +16.4° perc. +16° Assenti 14 NNO max 14.8 Maestrale 70 % 1023 hPa 17 cielo coperto +15° perc. +14.6° Assenti 11.2 NNO max 16.9 Maestrale 78 % 1023 hPa 20 cielo coperto +14.8° perc. +14.4° Assenti 12.6 NNO max 20.7 Maestrale 79 % 1023 hPa 23 cielo coperto +14.6° perc. +14.2° Assenti 14.1 NNO max 24.4 Maestrale 79 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:35

