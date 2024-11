Previsioni Meteo Conversano: tutti i dettagli per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Domenica 3 Novembre a Conversano si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteo prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15°C e i 18,6°C, mentre i venti soffieranno con intensità moderata. Le previsioni del tempo indicano un clima ideale per attività all’aperto, soprattutto durante le ore centrali della giornata.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 14%. I venti, provenienti da Nord Ovest, si manterranno a una velocità di circa 15,8 km/h, creando una leggera brezza vivace. L’umidità sarà attorno al 72%, garantendo un clima fresco e piacevole.

Durante la mattina, il sole dominerà il cielo, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 18,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 12%. I venti continueranno a soffiare da Nord Ovest, mantenendo una velocità di circa 20 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66%, rendendo l’aria fresca ma non umida.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile e soleggiato, con temperature che scenderanno leggermente fino a 16,7°C alle 16:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 20%. I venti si faranno sentire con una velocità di circa 21 km/h, mantenendo una sensazione di freschezza. L’umidità si attesterà attorno al 77%, ma non ci saranno precipitazioni previste.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 65% di copertura. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16°C, mentre i venti continueranno a soffiare da Nord Ovest con una velocità di circa 18 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 78%, ma non sono previste piogge.

In conclusione, le previsioni meteo per Conversano indicano una giornata di sole e temperature miti, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Tuttavia, nei giorni successivi, si prevede un aumento della nuvolosità e una possibile variazione delle condizioni meteo. Pertanto, sarà opportuno monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti significativi.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.8° perc. +14.4° Assenti 15.6 NO max 27.7 Maestrale 79 % 1022 hPa 5 poche nuvole +14.4° perc. +13.9° Assenti 13.6 ONO max 24.6 Maestrale 80 % 1023 hPa 8 cielo sereno +16.8° perc. +16.3° Assenti 16.1 NO max 23.9 Maestrale 71 % 1024 hPa 11 poche nuvole +18.5° perc. +18.1° Assenti 18.4 NNO max 22.2 Maestrale 65 % 1023 hPa 14 cielo sereno +18.1° perc. +17.8° Assenti 21.7 NNO max 25 Maestrale 69 % 1023 hPa 17 poche nuvole +16.4° perc. +16.1° Assenti 15.3 NNO max 23.2 Maestrale 78 % 1024 hPa 20 poche nuvole +16° perc. +15.7° Assenti 17.5 NNO max 27.1 Maestrale 79 % 1024 hPa 23 nubi sparse +16.1° perc. +15.7° Assenti 18.3 NNO max 25.1 Maestrale 76 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 16:41

