Previsioni Meteo Conversano: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 11 Novembre, Conversano si troverà ad affrontare un inizio di settimana caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi fino alle prime ore del mattino. Con il passare delle ore, le previsioni meteo indicano un miglioramento, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’arrivo di schiarite. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di circa 12°C e una massima che raggiungerà i 15,7°C nel corso della giornata.

Durante la notte, le condizioni saranno dominate da piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con un’umidità che si aggirerà attorno al 70%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da nord, con raffiche che potranno raggiungere i 22,1 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo indicano un miglioramento, con la presenza di nubi sparse e una temperatura che inizierà a salire, toccando i 15,7°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità si ridurrà progressivamente, mentre la probabilità di precipitazioni diminuirà notevolmente, attestandosi attorno al 21%. Il vento continuerà a soffiare da nord-est, mantenendo una velocità moderata.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14°C. L’assenza di precipitazioni e la bassa copertura nuvolosa favoriranno un clima gradevole, ideale per attività all’aperto. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 55%, e il vento sarà leggero, rendendo la giornata particolarmente piacevole.

La sera porterà con sé un cielo sereno e temperature in calo, che scenderanno fino a 12°C. Le condizioni rimarranno stabili, con un’umidità che si attesterà attorno al 60% e una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne.

In conclusione, le previsioni meteo per Conversano indicano una giornata di Lunedì 11 Novembre con un inizio piovoso, seguito da un miglioramento significativo nel corso della giornata. Nei giorni successivi, si prevede un proseguimento di condizioni stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori miti, rendendo il clima favorevole per attività all’aperto. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate per godere di un clima piacevole e di un cielo limpido.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Conversano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +13.8° perc. +13.1° 0.22 mm 10.7 N max 17.1 Tramontana 72 % 1020 hPa 5 pioggia leggera +13.4° perc. +12.6° 0.1 mm 9 NE max 11.7 Grecale 69 % 1020 hPa 8 nubi sparse +14.9° perc. +13.8° prob. 28 % 11.8 ENE max 12.6 Grecale 52 % 1021 hPa 11 nubi sparse +15.7° perc. +14.6° prob. 21 % 13.5 NE max 13.4 Grecale 49 % 1021 hPa 14 poche nuvole +14.9° perc. +13.8° prob. 2 % 12.8 ENE max 12 Grecale 50 % 1021 hPa 17 cielo sereno +13.1° perc. +11.9° Assenti 10.4 ENE max 15.2 Grecale 55 % 1021 hPa 20 cielo sereno +12.6° perc. +11.4° Assenti 5.3 ENE max 8.5 Grecale 58 % 1022 hPa 23 cielo sereno +12.2° perc. +11.2° Assenti 5.9 NE max 7.3 Grecale 63 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.