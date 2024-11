Previsioni Meteo Conversano: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Mercoledì 27 Novembre a Conversano si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente stabile, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà significativamente le temperature. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con una leggera diminuzione prevista nelle ore più tarde. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 16°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera brezza. Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve calo termico, ma le condizioni rimarranno favorevoli per attività all’aperto. La sera si presenterà con temperature intorno ai 12°C, mantenendo un clima gradevole.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Conversano registrerà nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 28% al 59%. Le temperature si manterranno tra i 11°C e i 12°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest e Sud-Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 75%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa ridotta al 14%. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 16°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno toccare i 10 km/h. L’umidità scenderà, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere limitata, e il vento si farà sentire con intensità moderata. Le condizioni di meteo favorevoli permetteranno di godere di un pomeriggio all’aperto senza preoccupazioni di pioggia.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 12°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni meteo per Conversano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un clima asciutto. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo possibile godere di un fine novembre all’insegna della stabilità meteorologica. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per approfittare di queste condizioni favorevoli.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Conversano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +11.7° perc. +10.9° Assenti 1.8 O max 3.9 Ponente 76 % 1023 hPa 5 nubi sparse +11.3° perc. +10.6° Assenti 3.1 SSO max 3.6 Libeccio 79 % 1023 hPa 8 poche nuvole +13.5° perc. +12.8° Assenti 1.4 S max 2.4 Ostro 71 % 1024 hPa 11 poche nuvole +16° perc. +15.3° Assenti 3.2 ENE max 4.4 Grecale 63 % 1023 hPa 14 poche nuvole +15.9° perc. +15.2° Assenti 7.2 E max 7.1 Levante 65 % 1023 hPa 17 poche nuvole +13.3° perc. +12.7° Assenti 10.3 SE max 14 Scirocco 76 % 1024 hPa 20 poche nuvole +12.9° perc. +12.3° Assenti 10 S max 16.6 Ostro 78 % 1024 hPa 23 poche nuvole +12.5° perc. +12° Assenti 10.4 SSO max 16.9 Libeccio 81 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:24

