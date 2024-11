Previsioni Meteo Conversano: tutti i dettagli per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Conversano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo continuerà a essere parzialmente coperto. Nel pomeriggio, le nuvole si faranno più dense, portando a un cielo coperto, e le temperature subiranno un leggero calo. La sera si presenterà con condizioni simili, con un cielo nuvoloso e temperature fresche.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Conversano avrà un clima mite con temperature che si attesteranno intorno a +13,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 17%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest a 3,8 km/h. Man mano che si avanza verso le prime ore del giorno, le nubi sparse aumenteranno, raggiungendo una copertura del 52% alle 01:00 e del 68% alle 02:00. Le temperature rimarranno stabili, oscillando tra +13,6°C e +13,8°C.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere nuvoloso, con temperature che saliranno fino a +17,8°C intorno a 12:00. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 29% e il 41%, mentre la velocità del vento varierà tra 5,4 km/h e 10,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 61%, creando un’atmosfera fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, il clima si farà più fresco, con temperature che scenderanno fino a +15,1°C alle 18:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 75%, e il cielo si presenterà coperto a partire dalle 19:00. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 72%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno a +14,3°C alle 23:00. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le condizioni di vento saranno leggere, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Conversano nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori freschi e un cielo prevalentemente nuvoloso. Si prevede che le condizioni climatiche rimarranno simili anche nei giorni successivi, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. Gli abitanti di Conversano dovranno prepararsi a un clima fresco e umido, ideale per attività al coperto o per passeggiate sotto le nuvole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Conversano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.7° perc. +13.3° Assenti 3.9 NO max 5 Maestrale 85 % 1025 hPa 5 nubi sparse +13.4° perc. +13° Assenti 5.4 ONO max 6.3 Maestrale 85 % 1026 hPa 8 nubi sparse +15.8° perc. +15.4° Assenti 6.1 NNO max 7.6 Maestrale 74 % 1027 hPa 11 nubi sparse +17.7° perc. +17.2° Assenti 9.9 N max 7 Tramontana 61 % 1027 hPa 14 nubi sparse +17.2° perc. +16.7° Assenti 10.1 NNE max 7.6 Grecale 65 % 1027 hPa 17 nubi sparse +15.3° perc. +14.8° Assenti 5.3 NNE max 7.1 Grecale 72 % 1028 hPa 20 cielo coperto +14.8° perc. +14.2° Assenti 1.4 NNO max 2.4 Maestrale 73 % 1028 hPa 23 cielo coperto +14.3° perc. +13.7° Assenti 2.3 ONO max 2.8 Maestrale 75 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 16:38

