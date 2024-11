Previsioni Meteo Conversano: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Sabato 16 Novembre a Conversano si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12°C. La mattina porterà un graduale miglioramento, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 13°C. Nel pomeriggio, si assisterà a un ulteriore abbassamento della copertura nuvolosa, con valori che scenderanno fino a 12,9°C. La sera si prevede tranquilla, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 11°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 93%. La temperatura si manterrà sui 12,2°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore, pari a 11,2°C. La velocità del vento sarà di 30,4 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, creando una sensazione di fresco. La probabilità di precipitazioni sarà del 15%, ma non si prevedono piogge significative.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, e la temperatura salirà gradualmente fino a 13,5°C intorno alle 11:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 23,5 km/h, rendendo l’aria fresca ma piacevole. L’umidità si attesterà intorno al 59%, garantendo un clima relativamente secco.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, raggiungendo un massimo di 12,9°C alle 15:00. La copertura nuvolosa continuerà a diminuire, portando a un cielo più sereno. La velocità del vento si ridurrà a 18,5 km/h, rendendo l’atmosfera più calma. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 64%.

La sera si prevede tranquilla, con temperature che scenderanno a 10,5°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa sarà attorno al 41%, e il vento si presenterà più leggero, con velocità di circa 9,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 73%, ma senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Conversano indicano una giornata di Sabato 16 Novembre con condizioni climatiche favorevoli, sebbene nuvolose. I prossimi giorni potrebbero portare un ulteriore abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nel meteo. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Conversano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12° perc. +11° Assenti 25.5 NNO max 35.5 Maestrale 65 % 1020 hPa 5 nubi sparse +11.4° perc. +10.3° Assenti 22.3 NO max 33 Maestrale 68 % 1020 hPa 8 nubi sparse +12.4° perc. +11.3° Assenti 21.8 NNO max 28.8 Maestrale 62 % 1022 hPa 11 nubi sparse +13.5° perc. +12.5° Assenti 23.5 NNO max 26.1 Maestrale 59 % 1021 hPa 14 nubi sparse +13.5° perc. +12.5° Assenti 21.4 NNO max 25 Maestrale 60 % 1021 hPa 17 nubi sparse +11.8° perc. +10.9° Assenti 13 NNO max 21.3 Maestrale 70 % 1021 hPa 20 nubi sparse +11.9° perc. +11° Assenti 12 NO max 19.2 Maestrale 69 % 1020 hPa 23 nubi sparse +10.5° perc. +9.5° Assenti 9.8 O max 12.9 Ponente 73 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:30

