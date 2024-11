Previsioni Meteo Copertino: il bollettino per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Copertino di Domenica 17 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 16°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con brezze leggere che accompagneranno la giornata. L’umidità si attesterà su livelli moderati, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +9,5°C. La mattina continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con una lieve crescita della temperatura che arriverà a +11,7°C intorno alle 07:00. La ventilazione sarà leggera, proveniente da Ovest-Nord Ovest, con velocità che non supereranno i 9 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un incremento della temperatura, che toccherà il picco di 16°C alle 13:00. Le nuvole saranno poche, con una copertura che non supererà il 20%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera gradevole. L’umidità si manterrà attorno al 52%, rendendo il clima complessivamente confortevole.

Con l’arrivo della sera, si prevede un cambiamento nelle condizioni meteo. Il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse, che aumenteranno progressivamente fino a raggiungere una copertura del 60% entro le 23:00. Le temperature scenderanno lentamente, attestandosi intorno ai 11°C. La ventilazione rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Copertino di Domenica 17 Novembre evidenziano una giornata inizialmente serena e mite, che si trasformerà in una serata più nuvolosa. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa e un abbassamento delle temperature, rendendo opportuno prepararsi a condizioni più fresche.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.1° perc. +9.1° Assenti 8.3 NO max 9 Maestrale 72 % 1019 hPa 5 cielo sereno +9.5° perc. +8.8° Assenti 6.3 NO max 6.8 Maestrale 77 % 1019 hPa 8 cielo sereno +13.3° perc. +12.3° Assenti 5.1 O max 5.2 Ponente 63 % 1019 hPa 11 cielo sereno +15.6° perc. +14.6° Assenti 8.6 OSO max 8.7 Libeccio 53 % 1017 hPa 14 poche nuvole +15.7° perc. +14.8° Assenti 7 OSO max 7.8 Libeccio 54 % 1016 hPa 17 cielo sereno +12.4° perc. +11.5° Assenti 3.9 OSO max 5.2 Libeccio 71 % 1016 hPa 20 cielo sereno +11.6° perc. +10.7° Assenti 2.3 SO max 3 Libeccio 73 % 1016 hPa 23 nubi sparse +11.5° perc. +10.6° Assenti 4.4 S max 4.6 Ostro 72 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:27

