Previsioni Meteo Copertino: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

Le previsioni meteo per Copertino di Mercoledì 27 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,9°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con un’umidità che si manterrà attorno all’82%. I venti saranno leggeri, provenienti da direzioni variabili, con velocità comprese tra i 3,2 km/h e i 5,1 km/h.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere favorevole, con poche nuvole e temperature che saliranno fino a 17,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, oscillando tra il 18% e il 25%. I venti si manterranno leggeri, con una velocità media di circa 5 km/h, favorendo una sensazione di benessere. L’umidità, sebbene presente, non risulterà eccessiva, garantendo un clima gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 17,5°C alle 13:00. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 19%. I venti continueranno a soffiare leggeri, con intensità variabile, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. L’umidità si attesterà attorno al 52%, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

La sera porterà una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole. I venti si manterranno leggeri, favorendo una sensazione di freschezza senza risultare fastidiosi. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Copertino nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli sereni. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Copertino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.4° perc. +9.7° Assenti 3.2 N max 3.5 Tramontana 82 % 1023 hPa 5 poche nuvole +10.2° perc. +9.4° Assenti 4.7 NE max 5 Grecale 82 % 1023 hPa 8 poche nuvole +13.9° perc. +13.1° Assenti 4 NE max 4.9 Grecale 67 % 1024 hPa 11 poche nuvole +17° perc. +16.2° Assenti 5.9 NNE max 6.2 Grecale 54 % 1023 hPa 14 poche nuvole +17.2° perc. +16.4° Assenti 5.1 ENE max 4 Grecale 54 % 1023 hPa 17 poche nuvole +13.2° perc. +12.5° Assenti 8.8 ESE max 9.8 Scirocco 76 % 1024 hPa 20 poche nuvole +12.6° perc. +12° Assenti 7 S max 7.2 Ostro 80 % 1025 hPa 23 poche nuvole +12.4° perc. +11.9° Assenti 7.9 SSE max 8.2 Scirocco 83 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:22

