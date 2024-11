Previsioni Meteo Copertino: il bollettino per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Copertino indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,1°C. Con l’avanzare della mattinata, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo una copertura nuvolosa e temperature che raggiungeranno i 20,9°C nel tardo mattino. Il vento, proveniente da Nord-Nord Ovest, si presenterà con intensità variabile, ma generalmente moderata.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di nubi sparse, con temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 19,6°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 27,4 km/h, rendendo la brezza più tesa. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 50%, senza alcuna previsione di precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 17°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa fino al 45%. La brezza tesa continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno all’81%.

In conclusione, le previsioni meteo per Copertino indicano un Sabato 2 Novembre con condizioni di cielo nuvoloso e temperature miti, senza precipitazioni previste. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Copertino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.7° perc. +15.6° Assenti 11.3 NNO max 18.3 Maestrale 86 % 1021 hPa 5 nubi sparse +15.6° perc. +15.6° Assenti 11.6 NNO max 19.5 Maestrale 88 % 1021 hPa 8 cielo coperto +18.8° perc. +18.6° Assenti 17.9 NNO max 22.6 Maestrale 71 % 1022 hPa 11 nubi sparse +20.9° perc. +20.6° Assenti 22.8 N max 25 Tramontana 61 % 1020 hPa 14 nubi sparse +20.4° perc. +20.1° Assenti 23.1 NNO max 26.5 Maestrale 60 % 1020 hPa 17 nubi sparse +17.9° perc. +17.8° Assenti 19 NNO max 33.9 Maestrale 78 % 1020 hPa 20 nubi sparse +17.4° perc. +17.4° Assenti 17.6 NNO max 34.3 Maestrale 81 % 1021 hPa 23 nubi sparse +17° perc. +17° Assenti 17.4 NNO max 34.7 Maestrale 85 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 16:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.