Previsioni Meteo Copertino: il bollettino per domani sabato 23 novembre

Sabato 23 Novembre a Copertino si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, per poi passare a un cielo coperto nelle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai 11,9°C, con una percezione leggermente più bassa a causa del vento. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo punte di 34,1 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 51 km/h.

Nella mattina, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno, con una temperatura che salirà fino a 13°C intorno alle 10:00. L’umidità si manterrà su valori contenuti, attorno al 23%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1026 hPa. Il vento, sebbene fresco, tenderà a diminuire leggermente in intensità, mantenendosi comunque attorno ai 40 km/h.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo sempre sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 11,2°C nel tardo pomeriggio. La velocità del vento si attesterà tra i 22 km/h e i 32 km/h, rendendo l’aria fresca ma piacevole. L’umidità si manterrà attorno al 30%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mostrare valori in aumento, toccando i 1030 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 9,2°C. Il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento si stabilizzeranno, con una velocità che scenderà a circa 10 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 40%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Copertino indicano una giornata di Sabato 23 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature fresche e un cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare tra i 9°C e i 13°C. Non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto, sempre tenendo presente l’abbigliamento adeguato per le temperature fresche.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Copertino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.6° perc. +9.9° Assenti 33.2 NNO max 45.8 Maestrale 41 % 1015 hPa 5 nubi sparse +11.4° perc. +9.4° prob. 3 % 28 NNO max 43.5 Maestrale 33 % 1020 hPa 8 cielo sereno +12.2° perc. +10.2° Assenti 35.2 NNO max 47.9 Maestrale 29 % 1024 hPa 11 cielo sereno +13° perc. +10.9° Assenti 38.1 N max 44.2 Tramontana 24 % 1027 hPa 14 cielo sereno +12.5° perc. +10.5° Assenti 29.2 N max 39.5 Tramontana 28 % 1028 hPa 17 cielo sereno +11° perc. +9.1° Assenti 20.9 N max 35.7 Tramontana 33 % 1031 hPa 20 cielo sereno +10.1° perc. +8.1° Assenti 14.2 N max 27.3 Tramontana 37 % 1033 hPa 23 cielo sereno +9.2° perc. +7.6° Assenti 10.7 NNO max 13.7 Maestrale 40 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:24

