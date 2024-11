Previsioni Meteo Copertino: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Copertino di Domenica 10 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e con possibilità di pioggia leggera in serata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una massima che raggiungerà i 19,7°C durante la mattina. La situazione meteorologica sarà influenzata da una leggera brezza proveniente da nord, con una velocità che varierà nel corso della giornata.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente stabili, con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 14,1°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con un’umidità che si manterrà attorno al 78%. La brezza leggera garantirà un clima gradevole, rendendo la notte tranquilla.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, permettendo un piacevole riscaldamento delle temperature. Si prevede che la temperatura raggiunga i 19,7°C intorno alle 11:00, con una leggera diminuzione prevista nel corso della mattinata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 16,6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. Il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 16,3°C alle 16:00. La probabilità di pioggia aumenterà, con possibilità di leggere precipitazioni verso la fine del pomeriggio.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14,1°C. Le condizioni meteo si faranno più instabili, con pioggia leggera prevista a partire dalle 20:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 79%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli minimi, ma sufficienti a rendere il clima umido e fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per Copertino nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità. Dopo una Domenica caratterizzata da un inizio sereno e un pomeriggio nuvoloso, si prevede un Lunedì con condizioni simili, ma con un aumento della probabilità di pioggia. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento della situazione meteo nei giorni successivi, quando le temperature potrebbero tornare a salire e il sole a far capolino tra le nuvole.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Copertino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.6° perc. +13.1° Assenti 9 NNO max 10.2 Maestrale 79 % 1020 hPa 5 poche nuvole +13.2° perc. +12.7° Assenti 8.5 NNO max 9.3 Maestrale 82 % 1020 hPa 8 cielo sereno +17.5° perc. +17° Assenti 9.9 N max 15.8 Tramontana 63 % 1020 hPa 11 cielo sereno +19.7° perc. +19° Assenti 16.6 NNE max 14.3 Grecale 49 % 1019 hPa 14 cielo coperto +18.4° perc. +17.7° Assenti 14.7 NNE max 14 Grecale 55 % 1018 hPa 17 cielo coperto +15.8° perc. +15.2° prob. 4 % 8.6 NE max 10.8 Grecale 68 % 1019 hPa 20 pioggia leggera +14.1° perc. +13.6° 0.1 mm 3 ENE max 4.1 Grecale 77 % 1019 hPa 23 nubi sparse +13.3° perc. +12.8° prob. 42 % 2.1 OSO max 2.6 Libeccio 79 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 16:32

