Previsioni Meteo Copertino: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

Le previsioni meteo per Copertino di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, mentre al mattino si assisterà a un lieve abbassamento, con valori che scenderanno fino a 14°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 32,8 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno al 59%.

Nella notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura di 18°C e una temperatura percepita di 17,4°C. La velocità del vento sarà di 32,8 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 47,9 km/h. L’umidità si manterrà al 59% e non sono previste precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto. Le temperature si attesteranno tra i 14°C e i 15°C, con una temperatura percepita che varierà tra 13°C e 14,2°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 20 km/h, con direzione prevalentemente da Nord-Nord Ovest. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si aggirerà intorno al 50-64%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a 13°C. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che si attesteranno intorno ai 9 km/h. L’umidità si manterrà stabile attorno al 46-47%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

La sera porterà un leggero miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con una temperatura percepita di 11,6°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 36,4 km/h. L’umidità si alzerà fino al 71%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Copertino nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature fresche e una moderata intensità del vento. È consigliabile prepararsi a condizioni di tempo fresco e umido, soprattutto nelle ore serali.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16.9° perc. +16.1° Assenti 22.6 O max 38.5 Ponente 55 % 1002 hPa 5 cielo coperto +15.3° perc. +14.3° prob. 1 % 17.5 NNO max 32.7 Maestrale 53 % 1004 hPa 8 cielo coperto +14° perc. +13.1° Assenti 21.3 NNO max 27.9 Maestrale 64 % 1008 hPa 11 cielo coperto +14.4° perc. +13.1° Assenti 21.8 NNO max 25.3 Maestrale 49 % 1009 hPa 14 cielo coperto +14.2° perc. +12.9° Assenti 14.7 NNO max 15.2 Maestrale 46 % 1009 hPa 17 cielo coperto +13.7° perc. +12.4° Assenti 3.8 ENE max 5.3 Grecale 48 % 1010 hPa 20 nubi sparse +11.8° perc. +10.5° Assenti 14.4 SSE max 24.6 Scirocco 56 % 1010 hPa 23 nubi sparse +13.2° perc. +12.6° Assenti 18 S max 35.4 Ostro 76 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:25

