Previsioni Meteo Copertino: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

Le previsioni meteo per Copertino di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si assisterà a un cielo inizialmente coperto, che si schiarirà progressivamente nel corso della mattinata. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 8°C, mentre l’umidità rimarrà relativamente alta, oscillando tra il 51% e il 65%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da Nord e Nord-Ovest.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature in aumento, che raggiungeranno i 15°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà, favorendo una sensazione di maggiore benessere. I venti continueranno a mantenersi leggeri, con velocità che varieranno tra i 5 km/h e i 10 km/h. Questo clima mite e soleggiato favorirà attività all’aperto e momenti di svago.

Nel pomeriggio, le condizioni di bel tempo proseguiranno, con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12°C. L’intensità del vento potrebbe aumentare leggermente, ma rimarrà comunque nella categoria della brezza leggera. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 41%. Questo scenario meteo permetterà di godere di un pomeriggio piacevole, ideale per passeggiate e attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo valori intorno ai 9°C. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che aumenterà leggermente fino a toccare il 61%. I venti si faranno più deboli, creando un’atmosfera tranquilla e rilassante. La serata si presenterà quindi come un momento ideale per trascorrere del tempo all’aperto, magari in compagnia di amici o familiari.

In conclusione, le previsioni del tempo per Copertino indicano una giornata di Lunedì 25 Novembre all’insegna del bel tempo e di temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare tra i 7°C e i 15°C. Pertanto, sarà opportuno approfittare di queste giornate favorevoli per attività all’aperto, prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Copertino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +7.9° perc. +7.4° Assenti 5 N max 5.4 Tramontana 53 % 1031 hPa 5 nubi sparse +7.6° perc. +6.7° Assenti 6 NNO max 6.4 Maestrale 53 % 1030 hPa 8 nubi sparse +11.4° perc. +9.8° Assenti 5.5 N max 7.3 Tramontana 43 % 1030 hPa 11 poche nuvole +14.6° perc. +12.9° Assenti 8.2 NNO max 9.8 Maestrale 33 % 1028 hPa 14 cielo sereno +14.5° perc. +12.9° Assenti 11.5 NNE max 11.5 Grecale 33 % 1027 hPa 17 cielo sereno +10.8° perc. +9.2° Assenti 7.5 NNE max 8.4 Grecale 49 % 1027 hPa 20 cielo sereno +9.4° perc. +9.4° Assenti 2.8 N max 3.7 Tramontana 58 % 1027 hPa 23 cielo sereno +8.6° perc. +8.6° Assenti 0.9 SSO max 2.5 Libeccio 65 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:23

