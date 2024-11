Previsioni Meteo Copertino: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Copertino di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un netto miglioramento rispetto alle condizioni di pioggia che hanno interessato le ore notturne. La meteo si presenterà con cieli sereni e temperature che, nel corso della giornata, varieranno da un minimo di 10,9°C a un massimo di 15,3°C. I venti, prevalentemente da Nord, si manterranno moderati, con velocità che raggiungeranno i 24,8 km/h nelle ore più calde.

Durante la notte, Copertino sarà interessata da piogge moderate, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 11,9°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 79%. La velocità del vento sarà di circa 20,8 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 34,6 km/h.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un graduale miglioramento. Le nuvole inizieranno a diradarsi, lasciando spazio a poche nuvole e cieli sereni. Le temperature saliranno fino a 15,3°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità scenderà al 55%. I venti continueranno a soffiare da Nord, mantenendo una velocità di circa 24,7 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo resteranno stabili, con cieli sereni e temperature che si manterranno attorno ai 12,8°C. L’intensità del vento si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque fresco, con raffiche che potranno raggiungere i 29,9 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 65%, rendendo l’aria piuttosto fresca e gradevole.

La sera porterà cieli sereni e temperature in calo, che scenderanno fino a 10,9°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a 8,7 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 75%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Copertino di Sabato 16 Novembre evidenziano un netto miglioramento rispetto alle condizioni notturne. I prossimi giorni si preannunciano stabili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Si consiglia di approfittare di questa pausa dalle piogge per attività all’aperto, poiché le condizioni meteo saranno favorevoli e senza particolari variazioni attese.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Copertino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.6° perc. +11.7° prob. 31 % 20.8 N max 34.4 Tramontana 67 % 1018 hPa 5 cielo coperto +11.5° perc. +10.5° prob. 23 % 22.2 N max 37.8 Tramontana 69 % 1019 hPa 8 poche nuvole +13.6° perc. +12.7° Assenti 21.6 N max 28.9 Tramontana 62 % 1021 hPa 11 poche nuvole +15.2° perc. +14.3° Assenti 24.7 N max 26.8 Tramontana 55 % 1020 hPa 14 cielo sereno +14.6° perc. +13.6° Assenti 25.1 N max 27.9 Tramontana 58 % 1020 hPa 17 cielo sereno +12.5° perc. +11.5° Assenti 14.5 NNO max 26.4 Maestrale 67 % 1020 hPa 20 cielo sereno +11.6° perc. +10.7° Assenti 11.6 NNO max 19.7 Maestrale 72 % 1020 hPa 23 cielo sereno +10.9° perc. +10° Assenti 8.7 NNO max 10.7 Maestrale 75 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:28

