Previsioni Meteo Copertino: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Copertino di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che si intensificheranno nel corso della mattinata, con un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra +11,4°C e +15°C, mentre i venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da Nord e Nord-Ovest.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di +13,3°C. La situazione meteo si deteriorerà ulteriormente con l’arrivo di piogge leggere intorno all’1:00, quando si registrerà una temperatura di +13,2°C e una copertura nuvolosa del 100%. Le precipitazioni continueranno fino alle prime ore del mattino, con piogge moderate attese intorno alle 3:00, quando la temperatura scenderà a +11,6°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 21,6 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno intorno ai +11,4°C alle 6:00, con una leggera ripresa fino a +15°C alle 10:00. Le condizioni di pioggia leggera persisteranno fino a metà mattinata, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 14%. I venti continueranno a soffiare moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 29 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno tra +13,2°C e +14,2°C. Le piogge riprenderanno verso le 16:00, con una leggera intensificazione delle precipitazioni. La probabilità di pioggia aumenterà fino al 53%, e i venti si presenteranno freschi, con velocità che potranno arrivare a 34,8 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +12,5°C. Le piogge moderate continueranno a cadere, con accumuli che potranno raggiungere i 1,21 mm. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e i venti si faranno sentire con intensità, raggiungendo i 42,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Copertino indicano una giornata di Venerdì 15 Novembre caratterizzata da condizioni di pioggia e temperature fresche. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature, che potrebbero rendere il fine settimana più gradevole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Copertino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +12.4° perc. +12° 0.83 mm 19.5 NNO max 26.4 Maestrale 87 % 1016 hPa 5 pioggia leggera +11.8° perc. +11.1° 0.1 mm 18.9 NNO max 29.6 Maestrale 81 % 1016 hPa 8 nubi sparse +13.3° perc. +12.6° prob. 11 % 21.1 NNO max 27.4 Maestrale 72 % 1016 hPa 11 nubi sparse +15.2° perc. +14.3° prob. 21 % 26.7 NNO max 25.8 Maestrale 60 % 1016 hPa 14 cielo coperto +13.7° perc. +13° prob. 40 % 24.6 NO max 31.7 Maestrale 72 % 1015 hPa 17 pioggia leggera +12.6° perc. +12° 0.41 mm 25.2 NNO max 34.7 Maestrale 79 % 1016 hPa 20 pioggia leggera +13.6° perc. +12.7° 0.2 mm 29.2 NNO max 44.7 Maestrale 64 % 1017 hPa 23 cielo coperto +13.3° perc. +12.3° prob. 38 % 30.1 NNO max 46.8 Maestrale 59 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.