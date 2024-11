Previsioni Meteo Corato: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corato di Domenica 3 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che toccheranno i 13,2°C. La mattina porterà un cielo sereno e temperature in aumento, raggiungendo i 19,5°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si prevede un leggero calo termico, con valori che si attesteranno attorno ai 18,2°C. La sera vedrà un cielo con nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 13,5°C.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il meteo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di 13,9°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La copertura nuvolosa sarà del 17%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’81%. Con il passare delle ore, il cielo rimarrà sereno fino alle prime luci dell’alba, quando la temperatura scenderà ulteriormente, stabilizzandosi intorno ai 13,1°C alle 05:00.

La mattina si aprirà con un cielo sereno e temperature che inizieranno a risalire. Alle 08:00, il termometro segnerà 16,2°C, e nel corso della mattinata si raggiungeranno i 19,3°C alle 11:00. La brezza sarà leggera, con velocità del vento che varierà tra i 10,6 km/h e i 15,9 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 56% a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si attesteranno attorno ai 18,2°C alle 15:00. La brezza si farà più leggera, con velocità del vento che scenderà a 8,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 64%.

La sera porterà un cambiamento nel meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Alle 18:00, la temperatura sarà di 15,9°C, e si prevede che scenderà fino a 13,5°C entro la mezzanotte. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 87%. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con raffiche che potranno raggiungere i 22 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corato indicano una giornata di Domenica 3 Novembre all’insegna della stabilità meteorologica, con temperature gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, nei giorni successivi, si prevede un aumento della nuvolosità e un possibile abbassamento delle temperature, che richiederanno attenzione per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Corato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.5° perc. +13° Assenti 14.4 O max 24.8 Ponente 82 % 1023 hPa 5 cielo sereno +13.1° perc. +12.6° Assenti 15 O max 25.5 Ponente 84 % 1023 hPa 8 cielo sereno +16.2° perc. +15.7° Assenti 15.1 O max 17.7 Ponente 72 % 1024 hPa 11 cielo sereno +19.3° perc. +18.8° Assenti 11.4 NO max 12.1 Maestrale 56 % 1024 hPa 14 cielo sereno +18.8° perc. +18.3° Assenti 8.1 N max 10.3 Tramontana 59 % 1023 hPa 17 poche nuvole +16.2° perc. +15.9° Assenti 6.1 NO max 12.6 Maestrale 77 % 1024 hPa 20 poche nuvole +14.7° perc. +14.4° Assenti 11.3 O max 18.3 Ponente 83 % 1025 hPa 23 nubi sparse +13.5° perc. +13.1° Assenti 14.2 O max 22 Ponente 87 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 16:44

