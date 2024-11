Previsioni Meteo Corato: il bollettino per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corato di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da nubi sparse e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà presente, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Ovest e Nord-Ovest, con velocità che varieranno tra i 2,8 km/h e i 10,8 km/h durante il giorno.

Nella mattina, le condizioni meteorologiche non subiranno sostanziali cambiamenti. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 17°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 63%, con venti leggeri che continueranno a soffiare da Nord-Nord Est. L’umidità sarà relativamente alta, oscillando tra il 57% e il 85%. Non si registreranno precipitazioni, permettendo così di godere di una mattinata tranquilla.

Il pomeriggio porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15-16°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 67%. I venti si faranno più sostenuti, con velocità che potranno arrivare fino a 14 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, mantenendo la situazione meteorologica stabile.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 13°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con valori che si attesteranno attorno al 70%. I venti, pur mantenendosi leggeri, potrebbero risultare più freschi, contribuendo a una sensazione di frescura serale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corato nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che la stabilità meteorologica continui, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di nubi sparse. Non si registreranno precipitazioni, permettendo di godere di un clima generalmente favorevole per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione all’abbassamento delle temperature serali, che potrebbero richiedere un abbigliamento più pesante.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Corato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.7° perc. +12.1° Assenti 5 ONO max 5.7 Maestrale 80 % 1026 hPa 5 nubi sparse +11.9° perc. +11.4° Assenti 6.3 O max 7.2 Ponente 85 % 1026 hPa 8 nubi sparse +14.4° perc. +13.8° Assenti 7.3 ONO max 8.9 Maestrale 74 % 1026 hPa 11 nubi sparse +16.8° perc. +16.1° Assenti 9.1 N max 8 Tramontana 58 % 1024 hPa 14 nubi sparse +16.5° perc. +15.8° Assenti 10.5 NNE max 9.7 Grecale 61 % 1023 hPa 17 nubi sparse +14.4° perc. +14° Assenti 9.4 NNE max 14 Grecale 78 % 1023 hPa 20 nubi sparse +14° perc. +13.6° Assenti 8.4 N max 12.9 Tramontana 84 % 1023 hPa 23 nubi sparse +13.2° perc. +12.9° Assenti 7.6 ONO max 11.4 Maestrale 86 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.