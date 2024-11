Previsioni Meteo Corato: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corato di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno poche nuvole e una temperatura che scenderà fino a +12,5°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento graduale delle temperature fino a raggiungere i +17,1°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà, portando a un abbassamento delle temperature e a una maggiore umidità. La sera si prevede nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai +14°C.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso con una temperatura di +13,7°C e una leggera brezza da ovest. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 65% alle 01:00 e il 51% alle 02:00. Le temperature si manterranno intorno ai +12,8°C e +12,6°C. L’umidità sarà alta, oscillando tra l’81% e l’88%.

Nella mattina, il cielo si schiarirà, presentandosi sereno fino alle 11:00, con temperature che saliranno fino a +16,9°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da nord-est, mantenendo l’aria fresca e gradevole. Alle 12:00, si registrerà un incremento della copertura nuvolosa, ma le temperature rimarranno comunque miti, attorno ai +17,1°C.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, passando a un cielo coperto alle 13:00 e mantenendosi tale fino alla sera. Le temperature inizieranno a scendere, con valori che si attesteranno intorno ai +15,2°C alle 17:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 77%. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che varieranno tra i 6,1 km/h e i 12,3 km/h.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +14°C. L’umidità si manterrà alta, intorno all’80%, e le condizioni di vento diventeranno più calme, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corato nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento per il fine settimana. Si prevede che le temperature si manterranno su valori miti, ma con un aumento della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le giornate potrebbero risultare più grigie nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Corato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.1° perc. +12.7° Assenti 3.5 O max 4.4 Ponente 85 % 1029 hPa 5 nubi sparse +12.5° perc. +12.2° Assenti 2.4 O max 4.9 Ponente 88 % 1029 hPa 8 cielo sereno +14.9° perc. +14.5° Assenti 1.2 NNO max 5.8 Maestrale 79 % 1030 hPa 11 poche nuvole +16.9° perc. +16.5° Assenti 6.6 NE max 8.1 Grecale 69 % 1029 hPa 14 cielo coperto +16.8° perc. +16.3° Assenti 11.6 ENE max 11.9 Grecale 69 % 1028 hPa 17 nubi sparse +15.2° perc. +14.8° Assenti 9.7 ENE max 12.6 Grecale 77 % 1028 hPa 20 cielo coperto +14.5° perc. +14.1° Assenti 4.5 ESE max 5.1 Scirocco 80 % 1028 hPa 23 nubi sparse +13.8° perc. +13.4° Assenti 0.8 ENE max 2.5 Grecale 82 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:40

