Previsioni Meteo Corato: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

Le condizioni meteo di Corato per Lunedì 25 Novembre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da un cielo prevalentemente sereno, che si manterrà tale per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 13,6°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 30% e il 47%.

Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 8,9°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100%. Con il passare delle ore, la situazione meteo inizierà a migliorare.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse e la temperatura si attesterà intorno ai 7,8°C. Con l’avanzare della mattinata, le nuvole lasceranno spazio a poche nuvole e il termometro salirà fino a 12,4°C entro le 10:00. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 31%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno e le temperature toccheranno il picco di 13,6°C alle 13:00. La ventilazione rimarrà leggera, con velocità che varieranno tra i 5 e i 9 km/h. L’umidità continuerà a scendere, mantenendosi attorno al 32%. La giornata si concluderà con un clima gradevole, ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 10°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità si stabilizzerà attorno al 40%, garantendo un clima fresco ma non eccessivamente freddo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corato nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori miti. Martedì e Mercoledì si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza particolari fenomeni atmosferici. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate piacevoli, con un clima ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Corato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.6° perc. +8.1° Assenti 5.1 OSO max 5.1 Libeccio 44 % 1031 hPa 5 cielo coperto +8° perc. +7.5° Assenti 5 OSO max 5.1 Libeccio 42 % 1030 hPa 8 poche nuvole +10.3° perc. +8.4° Assenti 3.4 O max 3.6 Ponente 37 % 1030 hPa 11 poche nuvole +13.1° perc. +11.2° Assenti 3.1 NNE max 3.6 Grecale 30 % 1028 hPa 14 cielo sereno +13.3° perc. +11.6° Assenti 6.2 NE max 5.2 Grecale 35 % 1026 hPa 17 cielo sereno +11° perc. +9.3° Assenti 8.5 ESE max 9.9 Scirocco 47 % 1026 hPa 20 cielo sereno +10.3° perc. +8.6° Assenti 7.5 SSE max 8.3 Scirocco 44 % 1026 hPa 23 cielo sereno +9.9° perc. +9° Assenti 7.6 SSO max 8.1 Libeccio 40 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:27

