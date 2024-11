Previsioni Meteo Corato: tutti i dettagli per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corato di Lunedì 4 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene al mattino, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con un picco intorno ai 17,7°C nel primo pomeriggio. La presenza di venti moderati da ovest contribuirà a rendere l’atmosfera fresca, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si aggirerà intorno ai 13,2°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’87%. I venti soffieranno da ovest a una velocità di circa 14,2 km/h, creando una leggera brezza vivace.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 17,4°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, garantendo un’ottima visibilità. I venti continueranno a provenire da ovest, mantenendo una velocità moderata di circa 11,2 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura massima si stabilirà attorno ai 17,7°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino al 33%. I venti si attenueranno ulteriormente, con velocità che scenderanno a circa 6,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 63%, rendendo l’aria leggermente più umida.

La sera porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con temperature che scenderanno fino a 12,6°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 43%, e i venti riprenderanno vigore, raggiungendo i 13,4 km/h. L’umidità aumenterà ulteriormente, arrivando all’85%, creando un’atmosfera più fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Corato suggeriscono un mantenimento di condizioni variabili, con un possibile aumento delle nuvole e un abbassamento delle temperature. Martedì e mercoledì potrebbero portare ulteriori cambiamenti, con la possibilità di piogge leggere. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per avere un quadro più chiaro della situazione meteo nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Corato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12.9° perc. +12.6° Assenti 14 O max 22.4 Ponente 89 % 1025 hPa 4 nubi sparse +12.7° perc. +12.3° Assenti 12.5 O max 18.9 Ponente 89 % 1025 hPa 7 cielo sereno +13.4° perc. +13° Assenti 13.3 O max 18.2 Ponente 82 % 1025 hPa 10 cielo sereno +16.8° perc. +16.2° Assenti 12 NO max 12.6 Maestrale 64 % 1025 hPa 13 poche nuvole +17.7° perc. +17.1° Assenti 9.4 N max 10.5 Tramontana 59 % 1023 hPa 16 nubi sparse +15.7° perc. +15.1° Assenti 5.3 NNE max 9.5 Grecale 69 % 1024 hPa 19 nubi sparse +14.3° perc. +13.8° Assenti 9 O max 14 Ponente 75 % 1024 hPa 22 nubi sparse +12.9° perc. +12.4° Assenti 12.5 O max 19.7 Ponente 84 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 16:43

