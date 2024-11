Previsioni Meteo Corato: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Corato per Venerdì 15 Novembre si presenteranno caratterizzate da un’alternanza di pioggia e cielo coperto, con temperature che varieranno tra i 7,9°C e i 11,5°C. La giornata inizierà con piogge leggere e moderate, per poi passare a fasi di cielo coperto e nubi sparse nel pomeriggio e in serata. La velocità del vento si manterrà su valori sostenuti, con raffiche che potranno raggiungere i 43,3 km/h. L’umidità sarà elevata, oscillando tra l’67% e l’90%, contribuendo a una sensazione di freddo maggiore rispetto ai valori termici.

Durante la notte, le previsioni del tempo indicano piogge leggere che continueranno fino alle prime ore del mattino. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 4,2°C, mentre la temperatura reale sarà di circa 8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà sopra l’88%.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente, con piogge che si intensificheranno, portando a una temperatura di circa 9°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, attorno ai 22 km/h, e la probabilità di precipitazioni sarà alta. Le piogge si presenteranno come pioviggine, con accumuli che non supereranno i 1,04 mm.

Nel pomeriggio, ci si aspetta un lieve miglioramento, con il cielo che passerà da coperto a nubi sparse. Le temperature saliranno fino a 11,5°C, ma la sensazione di freddo sarà accentuata dal vento, che continuerà a soffiare con intensità. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 67%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che domineranno il cielo. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 10°C, mentre il vento continuerà a mantenere una certa freschezza, con raffiche fino a 43 km/h. L’umidità, pur diminuendo, rimarrà sopra il 70%.

In conclusione, le previsioni meteo per Corato nei prossimi giorni indicano un miglioramento graduale delle condizioni, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, per Venerdì 15 Novembre, è consigliabile prepararsi a una giornata prevalentemente piovosa e ventosa, con un’attenzione particolare alle temperature percepite, che potrebbero risultare più basse rispetto ai valori reali.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Corato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8° perc. +4.2° prob. 47 % 27.9 ONO max 40.2 Maestrale 89 % 1018 hPa 5 pioggia leggera +7.9° perc. +4.3° 0.39 mm 25.6 ONO max 36.8 Maestrale 90 % 1018 hPa 8 pioggia leggera +8.5° perc. +5.3° 0.19 mm 22 ONO max 31.5 Maestrale 89 % 1019 hPa 11 pioggia leggera +9.7° perc. +6.8° 0.12 mm 22.5 NO max 34.7 Maestrale 82 % 1019 hPa 14 cielo coperto +11.5° perc. +10.4° prob. 16 % 26.9 NNO max 36.1 Maestrale 67 % 1018 hPa 17 nubi sparse +10.3° perc. +9.2° prob. 8 % 21 NO max 34.9 Maestrale 70 % 1020 hPa 20 nubi sparse +10.2° perc. +9.2° Assenti 24.5 NO max 41.5 Maestrale 72 % 1020 hPa 23 nubi sparse +10.4° perc. +9.5° Assenti 28.9 NO max 43.3 Maestrale 76 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:33

