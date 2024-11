Previsioni Meteo Corigliano Calabro: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Corigliano Calabro per Giovedì 21 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una graduale attenuazione della nuvolosità nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 12,5°C e i 15,7°C, mentre i venti si manterranno sostenuti, con raffiche che potranno raggiungere i 80,4 km/h durante la notte. L’umidità sarà piuttosto elevata, con valori che si attesteranno intorno al 70-80%. Le previsioni del tempo indicano una giornata senza precipitazioni significative, ma con una sensazione di freddo accentuata dal vento.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,7°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 78%, e i venti soffieranno da Ovest a una velocità di circa 39,8 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 80,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 74%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a 14,2°C alle 07:00. La nuvolosità aumenterà fino a raggiungere il 100% intorno alle 08:00, mentre i venti si attenueranno leggermente, mantenendosi comunque freschi. L’umidità rimarrà alta, intorno al 70-71%, e non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo un massimo di 14,1°C alle 13:00. I venti saranno più deboli, con velocità che varieranno tra i 4,1 km/h e i 6,4 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 66-73%. Non si prevedono piogge, e la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa.

La sera porterà un ritorno della nuvolosità, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 12,9°C. I venti riprenderanno forza, raggiungendo velocità di circa 16 km/h. La copertura nuvolosa sarà compresa tra il 61% e il 76%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’81-83%.

In conclusione, le previsioni meteo per Corigliano Calabro nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e una nuvolosità variabile. Venerdì e Sabato si prevede un ulteriore miglioramento, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Corigliano Calabro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.2° perc. +14.7° prob. 37 % 35.2 O max 71.8 Ponente 76 % 1003 hPa 4 cielo coperto +14.8° perc. +14.3° prob. 33 % 25.4 OSO max 57.7 Libeccio 76 % 1004 hPa 7 cielo coperto +14.2° perc. +13.5° prob. 6 % 19.6 O max 43.1 Ponente 71 % 1007 hPa 10 cielo coperto +15.2° perc. +14.4° prob. 7 % 11.7 O max 34.2 Ponente 61 % 1009 hPa 13 nubi sparse +14.1° perc. +13.3° prob. 4 % 6.4 ONO max 26 Maestrale 66 % 1008 hPa 16 nubi sparse +12.5° perc. +11.8° prob. 7 % 5.1 SO max 23 Libeccio 76 % 1010 hPa 19 nubi sparse +11.9° perc. +11.2° prob. 18 % 11.6 SO max 26.8 Libeccio 82 % 1010 hPa 22 nubi sparse +13.1° perc. +12.6° prob. 18 % 16.5 OSO max 40.2 Libeccio 81 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:33

