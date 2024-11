Previsioni Meteo Corigliano Calabro: il bollettino per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corigliano Calabro di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene al mattino, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di circa 12,1°C nelle prime ore della notte e un massimo di 19,7°C atteso nel corso della mattina. La ventilazione sarà debole, con brezze leggere che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,1°C. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 89%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1029 hPa. Le condizioni di calma e serenità favoriranno un riposo tranquillo.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 19,7°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno all’11%, e l’umidità inizierà a scendere, portandosi al 61%. La brezza leggera proveniente da Nord Est contribuirà a rendere l’aria piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo. Il cielo diventerà parzialmente nuvoloso, con nubi sparse che porteranno la copertura nuvolosa a salire fino al 77%. Le temperature inizieranno a calare, scendendo fino a 15°C entro le ore serali. La ventilazione rimarrà debole, con velocità attorno ai 10 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si manterranno fino a tarda notte. Le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 13,5°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 91%, e la pressione atmosferica si manterrà costante.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Corigliano Calabro mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli sereni e parzialmente nuvolosi. Tuttavia, è possibile che si verifichino lievi variazioni nella copertura nuvolosa, specialmente nel fine settimana, senza però previsioni di precipitazioni significative. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in queste giornate un’ottima occasione per godere delle bellezze della Calabria.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Corigliano Calabro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.4° perc. +12° Assenti 2.2 SSE max 5.3 Scirocco 86 % 1029 hPa 4 cielo sereno +12.1° perc. +11.7° Assenti 2.7 S max 5.6 Ostro 89 % 1029 hPa 7 cielo sereno +15.3° perc. +14.9° Assenti 0.8 ENE max 5.3 Grecale 74 % 1029 hPa 10 cielo sereno +19.6° perc. +19.2° Assenti 8.6 NE max 8.9 Grecale 59 % 1029 hPa 13 nubi sparse +18.1° perc. +17.9° Assenti 10 ENE max 10 Grecale 74 % 1028 hPa 16 nubi sparse +15.5° perc. +15.4° prob. 8 % 5.4 ENE max 8 Grecale 89 % 1028 hPa 19 nubi sparse +14.6° perc. +14.5° Assenti 2.2 ESE max 3.5 Scirocco 90 % 1028 hPa 22 nubi sparse +13.6° perc. +13.4° Assenti 2.5 E max 4.6 Levante 91 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 16:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.