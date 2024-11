Previsioni Meteo Corigliano Calabro: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corigliano Calabro di Mercoledì 20 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,3°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento temporaneo, con cielo sereno fino alle prime luci dell’alba. Tuttavia, già dalla mattina, le nuvole torneranno a dominare il panorama, portando con sé piogge leggere.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con un cielo coperto, con temperature che varieranno tra i 15,1°C e i 18°C. La probabilità di pioggia aumenterà, con venti freschi provenienti da Ovest-Sud Ovest che raggiungeranno velocità di circa 25 km/h. Le previsioni del tempo indicano che le piogge si intensificheranno nel corso della giornata, con accumuli di pioggia leggera che si registreranno durante il pomeriggio. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 16°C.

Durante il pomeriggio, le piogge continueranno a cadere, con intensità variabile. Le temperature percepite si manterranno attorno ai 15,9°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’84%. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno superare i 60 km/h, creando condizioni di burrasca moderata. La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15°C, accompagnate da piogge persistenti.

In conclusione, le previsioni meteo per Corigliano Calabro nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche per Giovedì e Venerdì. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per quanto riguarda la forza del vento e le precipitazioni. La situazione climatica potrebbe migliorare solo nel fine settimana, con un atteso ritorno a condizioni più stabili e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Corigliano Calabro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.3° perc. +13.9° prob. 20 % 20.6 OSO max 45 Libeccio 80 % 1012 hPa 4 cielo sereno +14.4° perc. +14° prob. 20 % 20.1 OSO max 44.5 Libeccio 81 % 1011 hPa 7 cielo coperto +15.7° perc. +15.4° prob. 24 % 16.7 OSO max 42.6 Libeccio 79 % 1010 hPa 10 pioggia leggera +17.9° perc. +17.7° 0.17 mm 21.5 OSO max 48.3 Libeccio 73 % 1009 hPa 13 pioggia leggera +18.3° perc. +18° 0.25 mm 27 OSO max 51.7 Libeccio 71 % 1006 hPa 16 pioggia leggera +16.4° perc. +16.2° 0.5 mm 24.4 OSO max 51.2 Libeccio 82 % 1005 hPa 19 pioggia leggera +16.1° perc. +15.8° 0.23 mm 26.8 OSO max 60.3 Libeccio 80 % 1005 hPa 22 pioggia leggera +15.4° perc. +15° 0.11 mm 28.5 OSO max 58.8 Libeccio 77 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:33

