Previsioni Meteo Corigliano Calabro: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Corigliano Calabro indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse che lasceranno spazio a un cielo più sereno nel corso della giornata. Le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con una leggera brezza proveniente da sud.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, mentre la temperatura salirà gradualmente, raggiungendo circa 19°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra il 57% e il 66%.

Il pomeriggio porterà un leggero calo delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 16°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, ma non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 12°C. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1028 hPa, contribuendo a un clima tranquillo e senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Corigliano Calabro suggeriscono un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori moderati e un cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questa settimana ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Corigliano Calabro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.2° perc. +11° Assenti 3.7 S max 5.8 Ostro 61 % 1026 hPa 4 cielo coperto +11.9° perc. +10.9° Assenti 3.6 S max 6.2 Ostro 69 % 1026 hPa 7 nubi sparse +15.2° perc. +14.4° Assenti 0.9 ENE max 4.7 Grecale 64 % 1027 hPa 10 nubi sparse +19.1° perc. +18.6° Assenti 8.6 NE max 8 Grecale 57 % 1027 hPa 13 nubi sparse +18.6° perc. +18.3° Assenti 8.8 NE max 8 Grecale 66 % 1026 hPa 16 nubi sparse +14.5° perc. +14.4° Assenti 4.2 E max 5 Levante 89 % 1027 hPa 19 cielo sereno +13.4° perc. +13.1° Assenti 1.8 S max 4.3 Ostro 89 % 1028 hPa 22 cielo sereno +12.8° perc. +12.4° Assenti 2 SSE max 4.7 Scirocco 85 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 16:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.