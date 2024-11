Previsioni Meteo Corigliano Calabro: il bollettino per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Sabato 9 Novembre a Corigliano Calabro si preannuncia una giornata caratterizzata da nubi sparse e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicina all’alba. La copertura nuvolosa sarà variabile, con una percentuale che si aggirerà tra il 35% e il 58%. La velocità del vento sarà debole, proveniente principalmente da sud e sud-est, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 18°C intorno alle 10:00. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, oscillando tra il 49% e il 64%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature inizieranno a calare, scendendo fino a 15,9°C alle 15:00. La velocità del vento rimarrà moderata, con valori che si attesteranno intorno ai 9 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi fino al 69% verso le 16:00.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa rimarrà presente, con percentuali che varieranno dal 21% al 52%. Anche in questo frangente, il vento si manterrà debole, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Corigliano Calabro indicano un Sabato con temperature miti e una predominanza di nubi sparse. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che non subiranno variazioni significative. La settimana si prospetta quindi stabile, con un clima fresco e piacevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Corigliano Calabro

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12° perc. +11.4° Assenti 1.7 SSE max 5 Scirocco 82 % 1026 hPa 4 nubi sparse +11.5° perc. +10.6° Assenti 2.7 SSE max 5.7 Scirocco 73 % 1026 hPa 7 poche nuvole +14.3° perc. +13.5° Assenti 1.6 E max 5.6 Levante 64 % 1025 hPa 10 poche nuvole +18.4° perc. +17.6° Assenti 9 NE max 8.9 Grecale 51 % 1024 hPa 13 nubi sparse +18.2° perc. +17.4° Assenti 9.8 ENE max 10.7 Grecale 51 % 1022 hPa 16 nubi sparse +13.1° perc. +12.2° Assenti 3.8 SE max 4.6 Scirocco 69 % 1023 hPa 19 poche nuvole +12.6° perc. +11.3° Assenti 3.4 SSE max 5.7 Scirocco 54 % 1023 hPa 22 nubi sparse +11.9° perc. +11° Assenti 2.6 SSE max 5.8 Scirocco 70 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:41

