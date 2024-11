Previsioni Meteo Corigliano Calabro: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corigliano Calabro di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità variabile, mentre nel corso della mattina il maltempo lascerà spazio a schiarite. Le temperature si manterranno fresche, con valori che oscilleranno tra i +8,4°C e i +12,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 14,1 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da piogge leggere e moderate. A partire dalla mezzanotte, si registreranno +11,5°C, con una copertura nuvolosa al 60%. Le precipitazioni continueranno fino alle prime ore del mattino, con un’intensità che varierà da leggera a moderata. La temperatura percepita si manterrà attorno ai +11°C, mentre l’umidità sarà elevata, raggiungendo il 85%.

Nella mattina, le piogge tenderanno a diminuire, con un miglioramento delle condizioni meteo. Alle 08:00, la temperatura salirà leggermente a +10,6°C, con una copertura nuvolosa al 100%. Tuttavia, già dalle 09:00, si assisterà a un progressivo diradamento delle nubi, con l’arrivo di nubi sparse e una temperatura che raggiungerà i +11,2°C. La probabilità di precipitazioni scenderà drasticamente, attestandosi attorno al 5%.

Nel pomeriggio, il tempo continuerà a migliorare, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +12,4°C. Le nubi sparse domineranno il cielo, con una copertura che scenderà fino al 61%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 14,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70%, rendendo l’aria fresca ma non sgradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, raggiungendo i +8,4°C. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, con una copertura che varierà dal 43% al 59%. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi intorno ai 2,5 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 76%, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corigliano Calabro nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un weekend con cieli più sereni e temperature in aumento. Domani e dopodomani, le temperature potrebbero salire ulteriormente, offrendo un clima più gradevole per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Corigliano Calabro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +11.6° perc. +11.1° 1.27 mm 4.1 ENE max 9.1 Grecale 91 % 1016 hPa 4 pioggia leggera +11° perc. +10.6° 0.13 mm 3.5 E max 8.9 Levante 92 % 1017 hPa 7 pioggia leggera +10.5° perc. +10° 0.61 mm 4.2 ENE max 10.6 Grecale 94 % 1018 hPa 10 pioggia leggera +11.5° perc. +10.8° 0.12 mm 6.7 NE max 11.2 Grecale 83 % 1018 hPa 13 nubi sparse +12.3° perc. +11.5° prob. 13 % 6.2 NNE max 10.6 Grecale 73 % 1017 hPa 16 nubi sparse +10° perc. +9.6° prob. 7 % 5.3 NNE max 12.8 Grecale 81 % 1019 hPa 19 nubi sparse +9.2° perc. +9.2° Assenti 1.8 SO max 8.7 Libeccio 82 % 1020 hPa 22 nubi sparse +8.4° perc. +8.4° Assenti 2.8 SO max 5.8 Libeccio 77 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:36

