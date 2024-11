Previsioni Meteo Corigliano Calabro: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corigliano Calabro di Domenica 17 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della nuvolosità nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 18,4°C durante la mattina. La ventilazione sarà moderata, proveniente principalmente da Sud Ovest, con raffiche che potranno toccare i 17,7 km/h nel pomeriggio. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 8,5°C. La brezza leggera accompagnerà la notte, con una velocità del vento che varierà tra i 7,3 km/h e gli 8,4 km/h. L’umidità sarà intorno al 70%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il sole si alzerà su un cielo sereno, favorendo un rapido riscaldamento. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 18,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 5%, e il vento continuerà a soffiare da Ovest – Sud Ovest a una velocità di circa 5,4 km/h. L’umidità scenderà, portando a una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, con valori che si attesteranno intorno ai 14,9°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno fino alle 17:00, quando si inizieranno a formare nubi sparse, con una copertura che arriverà al 3%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,3 km/h.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi sparse e un aumento della copertura nuvolosa fino all’85%. Le temperature si manterranno intorno ai 10,9°C e l’umidità salirà fino al 87%. Il vento continuerà a soffiare da Sud Ovest, con una velocità di circa 9,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corigliano Calabro indicano una giornata di Domenica 17 Novembre all’insegna del sole e del clima mite, con un graduale aumento della nuvolosità in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole potranno approfittare di questa giornata, mentre è consigliabile prepararsi a condizioni più variabili nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Corigliano Calabro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +8.6° perc. +7.5° Assenti 7.6 SO max 8.8 Libeccio 71 % 1021 hPa 4 cielo sereno +8.5° perc. +7.2° Assenti 8.4 SO max 10.2 Libeccio 67 % 1020 hPa 7 cielo sereno +11.6° perc. +10.4° Assenti 6.3 SO max 10.7 Libeccio 62 % 1019 hPa 10 cielo sereno +17.4° perc. +16.3° Assenti 5.9 OSO max 10.9 Libeccio 43 % 1017 hPa 13 cielo sereno +17.9° perc. +16.9° Assenti 6.2 OSO max 11.6 Libeccio 44 % 1016 hPa 16 cielo sereno +12° perc. +11.2° Assenti 9.3 SO max 17.7 Libeccio 73 % 1016 hPa 19 nubi sparse +10.7° perc. +9.8° Assenti 9.3 SO max 14.9 Libeccio 76 % 1017 hPa 22 cielo coperto +10.9° perc. +10° Assenti 9.4 SO max 14.9 Libeccio 75 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:35

