Previsioni Meteo Corigliano Calabro: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Corigliano Calabro si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente piovoso. Le previsioni del tempo indicano un cielo coperto con piogge che si intensificheranno nel corso della mattinata, per poi continuare a manifestarsi anche nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 10,5°C e i 13,1°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno al 95%. La direzione del vento sarà prevalentemente da Nord-Est, con intensità che varierà da una brezza leggera a una brezza vivace.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si aggireranno attorno ai 10,5°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si manterrà alta, intorno al 78%. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase.

Con l’arrivo della mattina, la situazione cambierà drasticamente. A partire dalle 06:00, si assisterà a piogge leggere che diventeranno più intense nel corso delle ore. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 12,4°C entro le 10:00. La pioggia sarà accompagnata da un’umidità che toccherà punte del 86% e da una copertura nuvolosa al 100%. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,08mm.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a caratterizzare il tempo di Corigliano Calabro. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 12°C, con piogge che varieranno da leggere a moderate. L’umidità rimarrà elevata, superando il 90%. Le raffiche di vento si faranno sentire, con intensità che potrà raggiungere i 19,7km/h.

La sera non porterà miglioramenti significativi, con piogge che continueranno a cadere. Le temperature si manterranno attorno ai 13°C, mentre l’umidità si attesterà nuovamente su valori elevati. La pioggia leggera sarà costante, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0,56mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Corigliano Calabro indicano una giornata di pioggia persistente e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Martedì 12 Novembre, è consigliabile prepararsi a una giornata umida e piovosa.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Corigliano Calabro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.9° perc. +10° prob. 6 % 6.7 NE max 15.2 Grecale 76 % 1021 hPa 4 cielo coperto +10.9° perc. +10° prob. 8 % 6.4 NE max 15.2 Grecale 76 % 1020 hPa 7 pioggia leggera +11.6° perc. +10.8° 0.76 mm 6.6 NE max 15.3 Grecale 77 % 1021 hPa 10 pioggia leggera +12.4° perc. +11.9° 0.11 mm 9.4 ENE max 15.9 Grecale 82 % 1020 hPa 13 pioggia leggera +12° perc. +11.5° 0.26 mm 8.8 ENE max 16.3 Grecale 89 % 1018 hPa 16 pioggia leggera +11.8° perc. +11.5° 0.49 mm 5.4 NE max 13.8 Grecale 94 % 1018 hPa 19 pioggia leggera +12.7° perc. +12.5° 1 mm 8 NE max 19.7 Grecale 95 % 1019 hPa 22 pioggia leggera +13.1° perc. +12.9° 0.56 mm 8.7 NNE max 18.4 Grecale 95 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.