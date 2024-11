Previsioni Meteo Cormano: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Cormano per Lunedì 25 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa al 100% per tutta la giornata. Le temperature oscilleranno tra un minimo di +6,8°C e un massimo di +7,7°C, mantenendosi su valori piuttosto freschi. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 9,7 km/h. Verso la sera, si registreranno anche delle leggere piogge, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà nel corso della giornata.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai +7,1°C, con un cielo completamente coperto. La brezza leggera proveniente da Ovest accompagnerà la notte, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 62%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nella mattina, la situazione rimarrà invariata, con temperature che varieranno tra +6,9°C e +7,5°C. Il cielo continuerà a essere coperto, e la brezza leggera non apporterà un significativo cambiamento nelle condizioni meteo. L’umidità si manterrà attorno al 70%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro picco, con valori che si stabilizzeranno intorno ai +7,6°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto, e la probabilità di pioggia aumenterà fino al 15%. Le condizioni di vento rimarranno deboli, con una leggera intensificazione delle raffiche.

Con l’arrivo della sera, si prevede un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si manterranno stabili attorno ai +7,4°C, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 80%. La probabilità di precipitazioni salirà fino al 29%, rendendo necessario un ombrello per chi avrà intenzione di uscire.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cormano indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature fresche. Martedì e Mercoledì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge intermittenti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite sembrano essere lontane.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Cormano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.1° perc. +6.2° Assenti 5.8 O max 9.4 Ponente 65 % 1031 hPa 4 cielo coperto +6.9° perc. +6° prob. 7 % 5.8 OSO max 8.7 Libeccio 69 % 1030 hPa 7 cielo coperto +6.9° perc. +5.9° prob. 7 % 6.2 OSO max 9.7 Libeccio 70 % 1029 hPa 10 cielo coperto +7.5° perc. +6.8° prob. 7 % 5.5 OSO max 8.2 Libeccio 68 % 1028 hPa 13 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° prob. 15 % 4.2 OSO max 5.5 Libeccio 71 % 1026 hPa 16 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° prob. 15 % 4 SO max 5.2 Libeccio 76 % 1025 hPa 19 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° prob. 21 % 2.7 O max 4.4 Ponente 78 % 1025 hPa 22 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° prob. 23 % 3.7 SO max 4.6 Libeccio 80 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 16:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.