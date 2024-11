Previsioni Meteo Cormano: il bollettino per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cormano di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 12°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, con picchi di 14,3°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che si attesterà attorno al 99%. Le condizioni di vento saranno moderate, con velocità che varieranno tra i 4 e i 6 km/h.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo coperto e temperature che si aggireranno attorno ai 12°C. La mattina continuerà a mantenere queste condizioni, con una leggera pioggia prevista intorno alle 05:00, che porterà a una umidità del 72%. Le temperature percepite si manterranno tra i 11°C e i 13°C. Durante le ore centrali della giornata, il cielo rimarrà nuvoloso, senza significative variazioni nelle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 14°C.

Nel pomeriggio, le temperature cominceranno a scendere leggermente, con valori che toccheranno i 13,6°C alle 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 96%, e non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 9,7 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà sopra l’89%. L’umidità si stabilizzerà attorno al 71%, rendendo l’aria piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cormano nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che la nuvolosità persista anche nei giorni successivi, con temperature che continueranno a oscillare tra i 11°C e i 14°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, e non si escludono brevi piogge. Pertanto, si consiglia di prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima fresco e umido.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Cormano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.3° perc. +11.5° prob. 1 % 3.6 SO max 5.5 Libeccio 70 % 1028 hPa 4 cielo coperto +12.2° perc. +11.3° prob. 8 % 5.1 OSO max 8.6 Libeccio 71 % 1028 hPa 7 cielo coperto +12.2° perc. +11.2° prob. 16 % 6.1 ONO max 13.1 Maestrale 68 % 1028 hPa 10 cielo coperto +13.7° perc. +12.6° prob. 12 % 4.4 NO max 7.4 Maestrale 55 % 1027 hPa 13 cielo coperto +14.3° perc. +13.3° Assenti 6.4 SO max 7.9 Libeccio 56 % 1025 hPa 16 cielo coperto +13.6° perc. +12.7° Assenti 5.8 OSO max 9.7 Libeccio 64 % 1025 hPa 19 cielo coperto +12.5° perc. +11.6° Assenti 4.1 OSO max 6.3 Libeccio 68 % 1025 hPa 22 cielo coperto +11.7° perc. +10.7° Assenti 2.5 OSO max 3.3 Libeccio 71 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:56

