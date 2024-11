Previsioni Meteo Cormano: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cormano di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 7,8°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo un cielo limpido e visibilità ottimale. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da Ovest, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 11°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 44%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa. Anche in questa fase della giornata, i venti rimarranno leggeri, contribuendo a un clima piacevole.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno un massimo di 12,1°C. Le condizioni di cielo sereno persisteranno, con una leggera brezza che si farà sentire, soprattutto nelle ore centrali della giornata. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma non si prevedono precipitazioni, mantenendo il clima asciutto e gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 8°C. La copertura nuvolosa rimarrà limitata a poche nuvole, senza compromettere la visibilità. I venti continueranno a essere leggeri, con una leggera intensificazione in alcune ore, ma senza creare disagi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cormano indicano una giornata di Venerdì 15 Novembre all’insegna del cielo sereno e di temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare tra i 7°C e i 12°C. Non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo, rendendo ideale il fine settimana per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Cormano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.6° perc. +7.6° Assenti 3.3 OSO max 4.1 Libeccio 67 % 1024 hPa 4 cielo sereno +7° perc. +7° Assenti 3.5 O max 4.4 Ponente 67 % 1023 hPa 7 cielo sereno +6.9° perc. +6.9° Assenti 2.1 O max 3 Ponente 62 % 1024 hPa 10 cielo sereno +10.2° perc. +8.4° Assenti 1.9 SSO max 2.1 Libeccio 47 % 1024 hPa 13 cielo sereno +12.1° perc. +10.5° Assenti 3.2 S max 1.7 Ostro 43 % 1023 hPa 16 cielo sereno +10.5° perc. +9.1° Assenti 4.2 SE max 5.4 Scirocco 57 % 1023 hPa 19 poche nuvole +8.9° perc. +8.9° Assenti 3.6 E max 6 Levante 67 % 1024 hPa 22 cielo sereno +7.9° perc. +7.9° Assenti 4.2 E max 7.5 Levante 71 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.