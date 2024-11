Previsioni Meteo Cormano: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Cormano si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno attorno ai 12,5°C durante le ore centrali della giornata. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che si attenuerà nel pomeriggio, dando spazio a nubi sparse. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 6,8 km/h, e si presenteranno principalmente da direzioni meridionali. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, oscillando tra il 45% e il 68%.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 9,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 98%, con una leggera brezza proveniente da est. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi attorno al 2%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno tra i 9,8°C e i 12,5°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, ma non si prevedono piogge. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 0,7 km/h e 3,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 50%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12,2°C e 12,6°C. La copertura nuvolosa diminuirà gradualmente, passando dall’88% all’84%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che non supereranno i 5,8 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 9,0°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 29%, e i venti saranno deboli, con velocità comprese tra 1,4 km/h e 3,8 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cormano indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Si prevede un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento della probabilità di sole e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del clima più fresco e asciutto potrebbero trovare soddisfazione nei giorni a venire, mentre le temperature notturne tenderanno a scendere, portando a notti più fresche.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Cormano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.8° perc. +9.4° prob. 8 % 5.7 ENE max 13.1 Grecale 68 % 1022 hPa 4 cielo coperto +10° perc. +8.8° prob. 14 % 4.4 NE max 10.9 Grecale 67 % 1021 hPa 7 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° prob. 3 % 0.7 SSE max 6.3 Scirocco 64 % 1023 hPa 10 cielo coperto +11.5° perc. +10.1° prob. 1 % 1.9 NE max 6.6 Grecale 55 % 1025 hPa 13 cielo coperto +12.5° perc. +11° Assenti 4.4 SE max 6.6 Scirocco 45 % 1024 hPa 16 nubi sparse +11.2° perc. +9.8° Assenti 5.8 SSO max 9.3 Libeccio 52 % 1024 hPa 19 nubi sparse +9.9° perc. +9.9° Assenti 1.4 SSO max 3.1 Libeccio 58 % 1025 hPa 22 nubi sparse +9.2° perc. +9.2° Assenti 3.2 O max 5 Ponente 61 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:53

