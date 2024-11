Previsioni Meteo Cornaredo: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cornaredo di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 6,7°C e i 7,4°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 9,9 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, raggiungendo punte dell’84% in serata.

Nella notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 6,8°C. La percezione del freddo sarà leggermente inferiore, con valori di 5,6°C. La velocità del vento sarà debole, proveniente da Ovest, con una probabilità di precipitazioni che rimarrà bassa.

Durante la mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si manterranno tra i 6,7°C e i 7,4°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, mentre l’umidità si attesterà intorno al 71%. Non si prevedono precipitazioni significative, con probabilità di pioggia che rimarrà sotto il 8%.

Nel pomeriggio, il meteo rimarrà stabile, con temperature che si manterranno sui 7,1°C. Il cielo continuerà a essere coperto e si registrerà un incremento della probabilità di pioggia, che raggiungerà il 16%. Le condizioni di umidità aumenteranno, arrivando fino al 78%. La velocità del vento rimarrà debole, con direzione prevalentemente Sud-Ovest.

In sera, le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,3 mm. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 7°C, mentre l’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 84%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 4,8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Cornaredo di Lunedì 25 Novembre suggeriscono una giornata grigia e umida, con piogge leggere in serata. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una possibile diminuzione della copertura nuvolosa e temperature che potrebbero aumentare leggermente. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, mantenendo un clima fresco e umido.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Cornaredo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6.8° perc. +5.8° Assenti 6.1 O max 9.5 Ponente 69 % 1032 hPa 4 cielo coperto +6.8° perc. +5.6° prob. 8 % 6.6 SO max 8.8 Libeccio 71 % 1030 hPa 7 cielo coperto +6.7° perc. +5.4° prob. 8 % 6.8 OSO max 9.9 Libeccio 71 % 1029 hPa 10 cielo coperto +7.2° perc. +6.3° prob. 8 % 5.7 O max 8.4 Ponente 70 % 1028 hPa 13 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° prob. 16 % 4 OSO max 5.2 Libeccio 71 % 1026 hPa 16 cielo coperto +6.9° perc. +6.9° prob. 16 % 4.1 SO max 5.1 Libeccio 77 % 1025 hPa 19 cielo coperto +7° perc. +7° prob. 20 % 2.7 O max 4.1 Ponente 79 % 1025 hPa 22 cielo coperto +7.1° perc. +7.1° prob. 24 % 3.9 OSO max 4.8 Libeccio 82 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 16:43

