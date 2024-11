Previsioni Meteo Cornaredo: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Cornaredo si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai +8°C e un’umidità elevata, attorno all’83%. La mattina seguirà con condizioni simili, mantenendo il cielo coperto e temperature che varieranno tra +7,3°C e +9,7°C. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Nel corso del pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e temperature che raggiungeranno un massimo di +10,9°C. La ventilazione si manterrà leggera, con direzione sud-sud ovest. L’umidità si stabilizzerà attorno al 65%, rendendo l’aria più gradevole.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a +7,8°C. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, contribuendo a mantenere un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni meteo per Cornaredo nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e una continua alternanza tra cielo coperto e nubi sparse. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo possibile una certa tranquillità per le attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Cornaredo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8° perc. +8° Assenti 3.9 E max 4 Levante 83 % 1014 hPa 4 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° Assenti 2.3 E max 2.6 Levante 81 % 1013 hPa 7 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° Assenti 0.7 NNE max 0.8 Grecale 81 % 1013 hPa 10 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° Assenti 2.8 SSO max 2 Libeccio 69 % 1012 hPa 13 nubi sparse +10.8° perc. +9.6° Assenti 5 SSO max 4.4 Libeccio 65 % 1009 hPa 16 nubi sparse +9.5° perc. +9.1° Assenti 5.4 SSO max 7.5 Libeccio 74 % 1007 hPa 19 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° Assenti 3.9 SO max 4.3 Libeccio 80 % 1006 hPa 22 nubi sparse +8° perc. +8° Assenti 3.9 OSO max 4 Libeccio 80 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.