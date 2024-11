Previsioni Meteo Cornaredo: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cornaredo di Giovedì 21 Novembre indicano un giorno caratterizzato da un clima variabile, con un netto abbassamento delle temperature e precipitazioni che si presenteranno sotto forma di pioggia e neve. La giornata inizierà con condizioni di cielo prevalentemente nuvoloso, per poi evolvere in un pomeriggio piovoso e una serata con possibilità di neve. I dati meteo suggeriscono un calo significativo delle temperature, che si attesteranno intorno ai 2,9°C durante le ore serali.

Nella notte, si registreranno temperature attorno ai 6,3°C con cielo sereno all’inizio, ma la situazione cambierà rapidamente con l’arrivo di nuvole e una copertura che raggiungerà il 90%. La mattina si presenterà con poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 5,3°C. Tuttavia, già nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente e le temperature scenderanno ulteriormente, con valori che toccheranno i 7,4°C. Le precipitazioni inizieranno a manifestarsi sotto forma di pioggia leggera, con accumuli che aumenteranno nel corso della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, con pioggia moderata che porterà a un abbassamento della temperatura fino a 4,9°C. La pioggia continuerà a cadere, con un’intensità che raggiungerà i 2,14mm. La sera sarà caratterizzata da un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 2,9°C, accompagnate da nevicate. Le precipitazioni nevose si presenteranno con accumuli significativi, rendendo la situazione meteo particolarmente interessante per gli amanti della neve.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cornaredo indicano un miglioramento temporaneo, con un possibile ritorno a condizioni più stabili e asciutte. Tuttavia, è importante monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima invernale potrebbe riservare ulteriori sorprese. La giornata di Giovedì 21 Novembre rappresenterà un chiaro esempio di come le condizioni atmosferiche possano variare rapidamente, portando a un’esperienza meteorologica diversificata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Cornaredo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6° perc. +3.7° prob. 5 % 10.9 ENE max 22.3 Grecale 63 % 1007 hPa 4 nubi sparse +6.2° perc. +4.4° Assenti 8.2 ENE max 15.9 Grecale 65 % 1008 hPa 7 poche nuvole +5.2° perc. +5.2° Assenti 2.5 N max 4.6 Tramontana 59 % 1009 hPa 10 poche nuvole +7.3° perc. +7.3° Assenti 0.2 ENE max 1.7 Grecale 51 % 1009 hPa 13 cielo coperto +8° perc. +7.5° prob. 7 % 5.2 ESE max 6.9 Scirocco 53 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +6.4° perc. +5.4° 0.53 mm 5.8 ENE max 10.3 Grecale 72 % 1002 hPa 19 pioggia moderata +3.8° perc. +2.2° 2.34 mm 6.6 E max 14.5 Levante 94 % 998 hPa 22 neve +2.9° perc. +1.3° 0.54 mm 6.2 N max 13 Tramontana 95 % 996 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 16:46

