Previsioni Meteo Cornaredo: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cornaredo di Mercoledì 27 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una graduale diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti per la stagione, oscillando tra +7,6°C e +9,9°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 3,9 km/h. L’umidità rimarrà elevata, superando il 80% durante gran parte della giornata.

Nella notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai +8°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 93%, e il vento si manterrà debole, con direzione variabile.

Durante la mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, continuando a mostrare un cielo coperto. Le temperature si alzeranno leggermente, arrivando a +9°C entro le ore centrali della mattina. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra l’80%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse che porteranno a una diminuzione della copertura nuvolosa fino al 68%. Le temperature raggiungeranno il picco di +9,9°C, mentre il vento si farà leggermente più intenso, mantenendosi comunque su valori moderati.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che diventerà sereno e poche nuvole visibili. Le temperature scenderanno gradualmente fino a +7,6°C. L’umidità continuerà a diminuire, stabilizzandosi intorno all’82%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cornaredo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è importante rimanere aggiornati, poiché le condizioni possono variare rapidamente. Si consiglia di sfruttare le ore di sole e di prepararsi a eventuali cambiamenti nel clima nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Cornaredo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8° perc. +8° Assenti 0.9 ONO max 1.1 Maestrale 94 % 1024 hPa 4 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° Assenti 0.8 SO max 0.8 Libeccio 92 % 1023 hPa 7 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° Assenti 0.9 NNO max 1 Maestrale 91 % 1024 hPa 10 cielo coperto +9° perc. +9° Assenti 1.9 O max 2.5 Ponente 89 % 1025 hPa 13 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° Assenti 2 OSO max 2.3 Libeccio 83 % 1024 hPa 16 nubi sparse +8.9° perc. +8.9° Assenti 2.6 SO max 2.6 Libeccio 87 % 1024 hPa 19 cielo sereno +8.3° perc. +8.3° Assenti 3.5 ONO max 3.6 Maestrale 87 % 1025 hPa 22 poche nuvole +7.7° perc. +7.7° Assenti 3.7 ONO max 3.6 Maestrale 84 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 16:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.